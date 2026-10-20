Caen alias ‘Yhan’ y ‘Morrocoy’, presuntos asesinos de un patrullero de la Policía en Ocaña

En un operativo articulado entre unidades de la Sijín y Sipol del Departamento de Policía Norte de Santander (Denor), la Fiscalía General de la Nación, fueron capturados alias ‘Yhan’ y alias ‘Morrocoy’, señalados como presuntos autores materiales del homicidio del patrullero Janer Mena Mosquera, ocurrido el 21 de septiembre de 2026 en el municipio de Ocaña.

Durante el mismo procedimiento, las autoridades lograron la captura en flagrancia de alias ‘Yefri’, por el presunto delito de fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego y municiones.

Capturados alias ‘Yhan’ y ‘Morrocoy’, presuntos autores materiales del homicidio del patrullero Janer Mena Mosquera, ocurrido en Ocaña el 21 de septiembre. También son investigados por el asesinato de Oliver Sánchez. Las autoridades los vinculan con la guerrilla del ELN. pic.twitter.com/lB0GwtkF0o — Blu Santanderes (@BLUSantanderes) October 20, 2026

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De acuerdo con la información oficial, alias ‘Yhan’ tendría una trayectoria criminal de aproximadamente tres años y sería integrante de una Red de Apoyo al Terrorismo del Frente Camilo Torres Restrepo del ELN, bajo las órdenes de un cabecilla conocido con los alias de ‘Zorrito’ o ‘Mauricio’, con incidencia delictiva en los municipios de Ocaña y Ábrego.

Asimismo, las investigaciones señalan que alias ‘Yhan’ y alias ‘Morrocoy’ presuntamente se encargaban de realizar labores de inteligencia delictiva contra la Fuerza Pública, mediante actividades de observación y seguimiento para alertar sobre la presencia de uniformados del Ejército y la Policía durante patrullajes y puestos de control.



Según las autoridades, los capturados cuentan con órdenes judiciales relacionadas con los delitos de homicidio y porte ilegal de armas de fuego, por su presunta responsabilidad en el asesinato del uniformado.

Las autoridades también indicaron que los capturados son objeto de investigación por su presunta participación en el homicidio de Oliver Sánchez, ocurrido el pasado 9 de octubre de 2026 en Ocaña.