Operación militar en Chinácota deja muerto a alias 'Resorte', jefe de finanzas del ELN

Un operativo conjunto del Ejército Nacional y los grupos Gaula Militar y de la Policía dejó como resultado la muerte de alias 'Resorte', señalado por inteligencia militar como presunto cabecilla de finanzas del Frente Urbano Reynaldo Ardila Gómez del ELN. La operación se desarrolló en Chinácota, Norte de Santander, con participación de tropas de la Segunda División.

Según la información militar, el hombre registraba antecedentes judiciales y estaría presuntamente relacionado con delitos como secuestro, homicidio y tráfico de armas. Las autoridades señalaron que su muerte representa una afectación a las finanzas ilegales y a la capacidad logística de esta estructura armada, especialmente en Cúcuta y su área metropolitana, donde se le atribuye participación en redes de extorsión y otras actividades criminales.

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Durante el operativo fueron incautados una pistola, munición, dos teléfonos celulares y una camioneta. Estos elementos quedaron a disposición de las autoridades para los procedimientos correspondientes.

Murió alias ‘Resorte’, señalado como presunto cabecilla de finanzas del Frente Urbano Reynaldo Ardila Gómez del ELN. La operación militar se desarrolló en Chinácota, Norte de Santander, por tropas de la Segunda División del Ejército #MañanasBlu pic.twitter.com/VNAiHdMLwW — Blu Santanderes (@BLUSantanderes) October 21, 2026

La operación se produce en medio de la compleja situación de orden público que enfrenta Norte de Santander, particularmente en el Catatumbo, donde el ELN mantiene presencia armada y disputa el control territorial con las disidencias de las Farc. En los últimos días se han reportado nuevos combates en zonas rurales de Tibú y Sardinata, con desplazamientos de habitantes y ataques con drones cargados con explosivos.

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Las autoridades también han desarrollado operaciones para afectar las fuentes de financiación de esta guerrilla, entre ellas las redes de extorsión, el hurto de hidrocarburos y otras economías ilegales. En septiembre, una operación en Ocaña y Ábrego permitió la captura de cuatro presuntos integrantes de una red que, según las investigaciones, estaría vinculada con el robo y la comercialización clandestina de hidrocarburos.

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Las tropas de la #QuintaBrigada estamos comprometidas, entrenadas y capacitadas,… pic.twitter.com/0voGNv3ZlM — Segunda División del Ejército Nacional (@Ejercito_Div2) October 19, 2026

En este escenario, la muerte de alias 'Resorte' representa, según el balance militar, un golpe contra la estructura financiera del Frente Urbano Reynaldo Ardila Gómez, señalado de desarrollar actividades criminales en Cúcuta y su área metropolitana.