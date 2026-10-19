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Blu Radio  / Nación  / "No voy a aceptar alianzas entre políticos con Farc y ELN": De La Espriella en Arauca

"No voy a aceptar alianzas entre políticos con Farc y ELN": De La Espriella en Arauca

El mandatario dijo que va a recuperar la seguridad de los territorios afectados por la violencia.

Presidente Abelardo De La Espriella.
Presidente Abelardo De La Espriella. Foto Presidencia.
Presidente Abelardo De La Espriella.
Por: Mateo Piñeros
|
Actualizado: 19 de oct, 2026

El presidente Abelardo De La Espriella adelantó un consejo de seguridad en Arauca este lunes. Ante los mandos de la Fuerza Pública del departamento y los alcaldes de la zona, el mandatario aseguró que en su gobierno no va a aceptar alianzas de políticos con grupos armados.

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“¡Que lo escuchen fuerte y claro! No voy a aceptar, ¡jamás!, alianzas entre políticos y los terroristas del ELN y las FARC. Quienes tienen las manos manchadas de sangre no pueden decidir el destino de nuestra Patria”, dijo el mandatario.

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Es importante recordar que en algunas zonas del departamento de Arauca hay presencia y disputa de las disidencias de las Farc, al mando de alias ‘Iván Mordisco’, y del ELN.

“Todo el que tiene relación con el narcoterrorismo patrocina el asesinato de policías y soldados de la patria y patrocina el asesinato de la población civil. Si a mí me ponen sobre la mesa aliarme con esos bandidos o que me fusilen, bajo tranquilo al sepulcro, pero no hay dignidad ninguna en untarse de esa porquería. Quiero ser claro, esa ecuación la vamos a cambiar”, dijo el presidente Abelardo De La Espriella en el consejo de seguridad.

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