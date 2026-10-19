"No voy a aceptar alianzas entre políticos con Farc y ELN": De La Espriella en Arauca

El presidente Abelardo De La Espriella adelantó un consejo de seguridad en Arauca este lunes. Ante los mandos de la Fuerza Pública del departamento y los alcaldes de la zona, el mandatario aseguró que en su gobierno no va a aceptar alianzas de políticos con grupos armados.

“¡Que lo escuchen fuerte y claro! No voy a aceptar, ¡jamás!, alianzas entre políticos y los terroristas del ELN y las FARC. Quienes tienen las manos manchadas de sangre no pueden decidir el destino de nuestra Patria”, dijo el mandatario.

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Es importante recordar que en algunas zonas del departamento de Arauca hay presencia y disputa de las disidencias de las Farc, al mando de alias ‘Iván Mordisco’, y del ELN.

“Todo el que tiene relación con el narcoterrorismo patrocina el asesinato de policías y soldados de la patria y patrocina el asesinato de la población civil. Si a mí me ponen sobre la mesa aliarme con esos bandidos o que me fusilen, bajo tranquilo al sepulcro, pero no hay dignidad ninguna en untarse de esa porquería. Quiero ser claro, esa ecuación la vamos a cambiar”, dijo el presidente Abelardo De La Espriella en el consejo de seguridad.