Campaña de la Policía de Santander en Topocoro para evitar extorsiones y secuestros

La Policía de Santander adelantó una jornada de prevención contra el secuestro y la extorsión en el embalse de Topocoro, uno de los principales destinos turísticos del departamento, con el propósito de orientar a visitantes, comerciantes y prestadores de servicios sobre cómo identificar y evitar estas modalidades delictivas.

La actividad fue liderada por el Grupo de Acción Unificada por la Libertad Personal (GAULA) y el grupo de Protección al Turismo y Patrimonio, como parte de la estrategia institucional Yo no pago, yo denuncio.

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Durante la jornada, los uniformados entregaron recomendaciones para prevenir delitos como la extorsión carcelaria, la suplantación de grupos armados, el falso accidente, el falso servicio y la falsa encomienda, modalidades que pueden ser utilizadas por los delincuentes para intimidar a las personas y exigirles dinero.

La Policía también hizo énfasis en la importancia de mantener la calma ante una llamada extorsiva, no entregar información personal o financiera y abstenerse de realizar pagos bajo amenazas. Además, invitó a la ciudadanía a denunciar oportunamente cualquier situación sospechosa.



El comandante de la Policía de Santander, coronel Luis Fernando Atuesta Zárate, señaló que “estas acciones buscan fortalecer la seguridad en los espacios turísticos y económicos de la región. Reiteramos el llamado a los ciudadanos para que no cedan ante las exigencias de los extorsionistas”.

Como parte de la campaña, los uniformados socializaron el uso de herramientas para facilitar las denuncias, entre ellas la línea nacional del Gaula165, disponible las 24 horas, y el número telefónico 317 984 3856 para reportar estos casos en Santander.

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La Policía anunció que continuará desarrollando jornadas pedagógicas en diferentes municipios del departamento para prevenir estos delitos. Las autoridades recordaron que las denuncias se reciben con absoluta reserva.