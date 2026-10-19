Emotiva despedida a Diego Acevedo, dragoneante del Inpec asesinado en Girón

La muerte de Diego Armando Acevedo Garzón, funcionario del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) y propietario del restaurante Sabor Argentino, sigue causando conmoción en Santander. Sus familiares, amigos y allegados le dieron el último adiós en el cementerio La Esperanza, en Floridablanca, tras ser asesinado en un ataque con arma de fuego ocurrido el miércoles 14 de octubre en Girón.

Acevedo Garzón fue atacado hacia las 8:00 de la noche mientras se encontraba en su establecimiento comercial, ubicado en el sector del Gallineral. Según los reportes conocidos, hombres que se movilizaban en motocicleta llegaron al lugar y uno de ellos le disparó. Aunque intentaron auxiliarlo y trasladarlo a un centro asistencial, el funcionario falleció durante el desplazamiento.

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Su sepelio estuvo marcado por el dolor de quienes compartieron con él diferentes etapas de su vida, tanto en el ámbito familiar como en su trabajo en el sistema penitenciario y en el emprendimiento gastronómico que logró consolidar junto a sus seres queridos.

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De una pequeña parrilla a un restaurante reconocido en Santander

La historia de Diego Acevedo también estuvo ligada al emprendimiento y al esfuerzo familiar. Durante cerca de 17 años trabajó como dragoneante del Inpec, adscrito al establecimiento penitenciario de Palogordo, en Girón, mientras construía, junto a su hermano Andrés, el proyecto gastronómico que se convertiría en Sabor Argentino.

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El restaurante nació en 2018, con una pequeña parrilla instalada en el patio de la casa de su madre. Con el paso del tiempo, el negocio creció, participó en varias ediciones del Burger Master y amplió su presencia con una sede en Piedecuesta. Lo que comenzó como una iniciativa familiar terminó convirtiéndose en uno de los emprendimientos gastronómicos reconocidos de la zona.

Además de su trabajo en el sistema penitenciario y su faceta empresarial, Acevedo era recordado por su participación en actividades sociales, entre ellas la recolección de ayudas para niños en condición de vulnerabilidad y acciones relacionadas con la resocialización de personas privadas de la libertad.

Una investigación que busca esclarecer el crimen

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El asesinato ocurrió en medio de una nueva alerta por la seguridad de los funcionarios del Inpec. Tras conocerse el homicidio, el Ministerio de Justicia condenó el ataque y pidió celeridad en las investigaciones para identificar a los responsables y establecer los móviles.

Por su parte, las autoridades anunciaron medidas de coordinación en materia de seguridad en el área metropolitana de Bucaramanga. Aunque en los primeros reportes se mencionaron posibles amenazas contra el funcionario, las circunstancias que rodearon el ataque y su relación con esas intimidaciones deben ser esclarecidas por los investigadores.

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Mientras avanza la investigación, la despedida en el cementerio La Esperanza, en Floridablanca, marcó el cierre de una historia que unió el servicio público, el emprendimiento y el trabajo familiar. Para sus seres queridos, la ausencia de Diego Acevedo deja el dolor de una muerte violenta y el recuerdo de los sueños que construyó durante años.

