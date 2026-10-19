Lucas cumplió sueño de ver al Atlético Bucaramanga tras alta médica: “Aplausos de pie”

El niño de siete años, que conmovió al país al pedir ayuda para recibir tratamiento por una compleja cardiopatía congénita, fue invitado especial del equipo santandereano durante el partido contra el América de Cali. Su visita al estadio se produjo cuatro días después de recibir el alta médica, tras 45 días de hospitalización y una cirugía de corazón de alta complejidad.

La recuperación de Lucas Francesco Murillo García le permitió vivir una nueva alegría en Bucaramanga. Este domingo 18 de octubre, el pequeño llegó al estadio Américo Montanini como invitado especial del Atlético Bucaramanga, para cumplir su sueño de ver en vivo al equipo de sus amores y disfrutar del fútbol después de semanas difíciles por su estado de salud.

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La presencia del niño en el escenario deportivo estuvo acompañada de muestras de cariño por parte de los aficionados, quienes lo reconocieron y le expresaron mensajes de apoyo. Su visita se convirtió en uno de los momentos emotivos de la jornada futbolística, en la que el conjunto auriverde enfrentó al América de Cali por la fecha 15 de la Liga BetPlay 2026-II.

Lucas Murillo, el niño que volvió a vivir tras sufrir de una cardiopatia, llegó al estadio Américo Montanini para el partido entre Atlético Bucaramanga y América #VocesySonidos pic.twitter.com/Wvbdbv3TYc — Blu Santanderes (@BLUSantanderes) October 18, 2026

Para Lucas, de siete años, asistir al estadio representó mucho más que acompañar a su equipo: fue la oportunidad de disfrutar de una actividad que le gusta, luego de permanecer hospitalizado durante 45 días en el Hospital Internacional de Colombia (HIC), en Floridablanca.

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La historia de Lucas: una lucha por recibir atención médica

La historia del menor se conoció a finales de agosto, cuando un video difundido en redes sociales mostró su llamado de ayuda para acceder al tratamiento que necesitaba por una cardiopatía congénita severa. En el mensaje, Lucas expresó su temor ante la posibilidad de morir y pidió que le ayudaran a recibir atención médica.

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El niño, residente en Cúcuta, Norte de Santander, había enfrentado dificultades para acceder a las autorizaciones y procedimientos que requería. Tras la difusión de su caso y las gestiones para priorizar su atención, fue trasladado en un avión medicalizado hasta Santander e ingresó al HIC Instituto Cardiovascular, en Floridablanca.

El 21 de septiembre, un equipo de especialistas le practicó una cirugía de Fontan extracardíaco fenestrado, una intervención de alta complejidad destinada a mejorar la circulación sanguínea en pacientes con determinadas cardiopatías congénitas. Después del procedimiento, Lucas permaneció bajo vigilancia médica y recibió atención especializada y rehabilitación durante 45 días.

El 14 de octubre, el HIC Instituto Cardiovascular y Nueva EPS informaron que el menor había evolucionado favorablemente y podía continuar su recuperación fuera del hospital. Aunque recibió el alta, debe seguir con tratamiento anticoagulante, rehabilitación y controles periódicos de cardiología y cirugía cardiovascular pediátrica.

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Un nuevo capítulo después de salir de la clínica

La invitación del Atlético Bucaramanga llegó en medio de esta nueva etapa para Lucas, quien también había cumplido otro sueño al ser recibido como bombero por un día por los Bomberos Voluntarios de Floridablanca, poco después de su salida del hospital. Además, el pequeño ha manifestado su deseo de conocer al futbolista colombiano Luis Díaz, quien le envió un mensaje de apoyo durante su hospitalización.

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En el estadio Américo Montanini, Lucas pudo compartir con la hinchada auriverde y presenciar el encuentro entre el Atlético Bucaramanga y el América de Cali, que terminó empatado 1-1. El equipo local se había adelantado con un gol de Luciano Pons, mientras que Yani Quintero marcó la igualdad para el conjunto visitante.

Así, la visita del pequeño al estadio se convirtió en una nueva experiencia para una familia que durante semanas concentró sus esfuerzos en conseguir atención médica y superar una de las etapas más difíciles de su vida. Ahora, Lucas continúa su proceso de recuperación, con seguimiento especializado y el acompañamiento de sus seres queridos.