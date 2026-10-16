Cierran la vía Málaga - Cúcuta tras pérdida de banca en sector de Cerrito, Santander

Las autoridades reportaron el cierre de la vía Central del Norte que comunica a Málaga con Cúcuta, luego de que se registrara una pérdida de banca en jurisdicción del municipio de Cerrito, Santander.

La emergencia afectó uno de los tramos de esta importante carretera nacional, que comunica a Boyacá y Santander con la frontera con Venezuela, generando restricciones totales al paso de vehículos mientras se evalúan los daños y las condiciones de seguridad en la zona.

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Las autoridades reportaron el cierre de la vía Central del Norte que comunica a Málaga con Pamplona, luego de que se registrara una pérdida de banca en jurisdicción del municipio de Cerrito, Santander #MañanasBlu pic.twitter.com/K4xYnsprjI — Blu Santanderes (@BLUSantanderes) October 16, 2026

¡Buenas tardes!#NovedadVial en el departamento de #NortedeSantander, se reporta cierre total en el Sector municipio Cerrito, Pr 58+0300. #EnDesarrollo



Trabajamos para mantenerte informado. pic.twitter.com/C1jLcD8851 — INVIAS #767 (@numeral767) October 15, 2026

Conductores y transportadores que se movilizan entre el centro y el nororiente del país han sido llamados a atender las recomendaciones de las autoridades y consultar el estado de la vía antes de emprender sus desplazamientos desde Bogotá hasta la capital de Norte de Santander, por la carretera conocida como Central de Norte.

👏🏻¡Boyacá avanza en la agenda vial! 🇨🇴



Recibimos en Invías a congresistas de Boyacá para revisar los proyectos estratégicos del departamento y los cerca de $340 mil millones contemplados en el proyecto de presupuesto de 2027 para infraestructura vial. pic.twitter.com/eF7C8WLgQL — Invías (@InviasOficial) October 15, 2026

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El Invías reportó que también hay problemas de movilidad entre Norte de Santander y Arauca por el cierre parcial en el sector La Lejía – Saravena, entre los kilómetros 36 y 48 por deslizamientos de tierra y hundimiento de la calzada.

¡Buenas noches!#NovedadVial en el departamento de #NortedeSantander, se reporta cierre parcial en el sector La Lejía – Saravena en el Pr 36+0000 y el Pr 48+0000 #EnDesarrollo



Trabajamos para mantenerte informado. pic.twitter.com/URGEYyEN2e — INVIAS #767 (@numeral767) October 16, 2026

Se espera que los organismos competentes adelanten las labores de inspección y definan las acciones necesarias para recuperar la movilidad en este corredor estratégico del oriente de Colombia.

