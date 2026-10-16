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Cierran la vía Málaga - Cúcuta tras pérdida de banca en sector de Cerrito, Santander

FOTO OBRAS VÍA MÁLAGA- PAMPLONA.jpg
FOTO: Vía Málaga- Pamplona afectada por hundimiento - suministrada
Por: Redacción BLU Radio Santander
|
Actualizado: 16 de oct, 2026

Las autoridades reportaron el cierre de la vía Central del Norte que comunica a Málaga con Cúcuta, luego de que se registrara una pérdida de banca en jurisdicción del municipio de Cerrito, Santander.

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La emergencia afectó uno de los tramos de esta importante carretera nacional, que comunica a Boyacá y Santander con la frontera con Venezuela, generando restricciones totales al paso de vehículos mientras se evalúan los daños y las condiciones de seguridad en la zona.

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Conductores y transportadores que se movilizan entre el centro y el nororiente del país han sido llamados a atender las recomendaciones de las autoridades y consultar el estado de la vía antes de emprender sus desplazamientos desde Bogotá hasta la capital de Norte de Santander, por la carretera conocida como Central de Norte.

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El Invías reportó que también hay problemas de movilidad entre Norte de Santander y Arauca por el cierre parcial en el sector La Lejía – Saravena, entre los kilómetros 36 y 48 por deslizamientos de tierra y hundimiento de la calzada.

Se espera que los organismos competentes adelanten las labores de inspección y definan las acciones necesarias para recuperar la movilidad en este corredor estratégico del oriente de Colombia.

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