Media Maratón FCV en Bucaramanga: estos son los cierres viales y las rutas alternas

Bucaramanga tendrá modificaciones en la movilidad durante este fin de semana por la realización de la edición número 23 de la Media Maratón FCV, programada para este domingo 18 de octubre. La competencia reunirá a más de 50.000 corredores entre atletas élite y aficionados, y contempla recorridos de 21, 10,5 y 6 kilómetros.

De acuerdo con la organización, los cambios en el trazado implicarán cierres en varias de las principales vías de la capital santandereana. Por esta razón, la Dirección de Tránsito de Bucaramanga y la Fundación Cardiovascular de Colombia (FCV) establecieron un plan de movilidad con restricciones y rutas alternas para facilitar los desplazamientos.

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El primer cierre vial comenzará este sábado 17 de octubre, a las 9:00 de la noche, en ambos sentidos de la carrera 27, entre la avenida González Valencia y la calle 40. La medida permitirá instalar la infraestructura necesaria para el desarrollo de la competencia.

Los demás cierres se implementarán el domingo 18 de octubre a partir de las 5:00 de la mañana. La reapertura de las vías será gradual, a medida que avancen y finalicen las pruebas deportivas.



Estas son las vías que tendrán cierres

Según el plan de movilidad anunciado por la organización, las principales restricciones se aplicarán en los siguientes corredores:

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Carrera 27: ambos sentidos, entre las calles 30 y 58.

Carrera 33: sentido norte-sur, entre las calles 36 y 59.

Calle 45: desde la carrera 9 hasta la carrera 27, en sentido occidente-oriente.

Puente de La Novena: sentido sur-norte.

Calles 32, 33, 34, 35 y 36: entre las carreras 27 y 33.

Otros sectores: tramos de las calles 56, 61 y 65, la carrera 17, la carretera antigua al Mutis y la avenida Perimetral desde la calle 55.

Las autoridades y los organizadores recomiendan a los conductores consultar previamente las restricciones y programar sus recorridos, especialmente si necesitan transitar por los sectores incluidos en el trazado.

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Rutas alternas para movilizarse en Bucaramanga

Para reducir las afectaciones durante la jornada deportiva, la Dirección de Tránsito recomendó utilizar corredores alternativos según el sentido del desplazamiento.

De sur a norte: los conductores podrán utilizar la diagonal carrera 15 y las carreras 21, 33 o 36. También podrán conectarse por la vía antigua hacia La Floresta, Terrazas y Cabecera para incorporarse nuevamente a la carrera 36.

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De norte a sur: estarán disponibles el puente de La Novena, la diagonal carrera 15 y la carrera 22 desde la calle 40. Otra alternativa es tomar la carrera 33, continuar por la calle 36 y la carrera 35A, y seguir por la calle 56 hacia Terrazas y la carretera Vía Antigua. También se podrá transitar por la carrera 39 hacia Terrazas y La Floresta.

De occidente a oriente: se recomienda utilizar la avenida Quebrada Seca y, desde allí, tomar las calles 20, 16, 14, 11 o 10, según el destino.

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De oriente a occidente: los desplazamientos podrán realizarse por la avenida Quebrada Seca o por las calles 17, 14, 10 y 9A.

La recomendación es verificar cuál de estos corredores resulta más conveniente antes de salir, teniendo en cuenta que las condiciones de circulación cambiarán durante el desarrollo de las pruebas.

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Estos son los horarios de las competencias

La Media Maratón FCV tendrá tres distancias y, como novedad para esta edición, todas las pruebas comenzarán 30 minutos antes que el año anterior.

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21K: salida a las 6:00 a. m.

10,5K: salida a las 7:15 a. m.

6K: salida a las 8:15 a. m.

Mariela Sánchez Aguirre, gerente de Gestión Social de la FCV, señaló que la organización ha trabajado de manera coordinada con las autoridades para planear los cierres y establecer rutas alternas que permitan reducir las afectaciones en la ciudad y garantizar la seguridad de los participantes.

La jornada contará con el acompañamiento de la Dirección de Tránsito de Bucaramanga, personal logístico, organismos de seguridad y equipos médicos y de atención.

La organización invitó a los bumangueses a tener en cuenta las restricciones viales, anticipar sus desplazamientos y acompañar la jornada deportiva, que este año llega a su edición número 23 con nuevos recorridos y la participación de miles de corredores.