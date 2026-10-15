Estudio revela en qué posición está Colombia de los países más optimistas del mundo

Colombia ocupa el quinto lugar entre los países cuyos ciudadanos consideran que las cosas van por buen camino, según el estudio ¿What Worries the World?, realizado por la firma Ipsos entre el 21 de agosto y el 4 de septiembre de 2026.

De acuerdo con los resultados, el 52 % de los colombianos tiene una percepción positiva sobre el rumbo del país, una cifra que aumentó ocho puntos porcentuales frente a agosto y 16 puntos en comparación con septiembre de 2025. Con este resultado, Colombia se ubica 14 puntos por encima del promedio mundial, que alcanza el 38 %.

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En el listado internacional, Colombia solo es superada por Singapur, que registra un 80 % de percepción favorable, India con 70 %, Malasia con 65 % y Hungría con 62 %. En contraste, Francia, Alemania y Países Bajos presentan algunos de los niveles más bajos de confianza, con 11 %, 14 % y 19 %, respectivamente. Sin embargo, el optimismo de los colombianos frente al futuro no significa que estén satisfechos con la situación actual: el 62 % considera que la economía nacional atraviesa un mal momento, aunque esta percepción disminuyó seis puntos frente al mes anterior.

El desempleo es la principal preocupación de los colombianos, con un 36 %, seguido por el crimen y la violencia, con 33 %; la pobreza y la desigualdad social, con 32 %; la corrupción, con 31 %, y la salud, con 26 %. En materia laboral, Colombia supera en siete puntos porcentuales el promedio mundial de preocupación por el desempleo, situado en 29 %, y ocupa el noveno lugar entre los 30 países evaluados. En cuanto a la inseguridad, la inquietud disminuyó cuatro puntos en un mes y 16 durante el último año, hasta ubicarse en un nivel cercano al promedio global del 32 %.



El análisis también muestra diferencias entre las inquietudes nacionales y las tendencias internacionales. Mientras que el crimen y la violencia encabezan las preocupaciones mundiales, seguidos por el desempleo, la inflación y la pobreza, en Colombia sobresalen otros asuntos: la preocupación por el medio ambiente alcanza el 19 %, el porcentaje más alto entre los países estudiados y 12 puntos más que hace un año. Asimismo, el terrorismo genera inquietud en el 20 % de los encuestados, lo que ubica al país en el segundo lugar mundial en este indicador, después de Israel, con 36 %. Por su parte, la inflación preocupa al 18 % de los colombianos, frente al 29 % del promedio global.

Felipe Castro, director de Asuntos Públicos de Ipsos Colombia, señaló que la percepción económica del país coincide con la tendencia internacional: tanto en Colombia como en el promedio mundial, el 38 % de las personas considera que la economía está en buen estado. El estudio se realizó en línea con la participación de 25.010 adultos de 30 países, mientras que la muestra colombiana estuvo compuesta por aproximadamente 500 personas, con un margen de error de más o menos cinco puntos porcentuales. Ipsos advirtió que esta muestra tiene un perfil más urbano y educado que el conjunto de la población, por lo que los resultados representan principalmente las percepciones de los colombianos con mayor acceso a internet.