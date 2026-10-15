Ciclistas recorrerán 1.400 kilómetros para ayudar a niños en Colombia

Catorce ciclistas aficionados recorrerán cerca de 1.400 kilómetros entre Santa Marta y Bogotá, del 6 al 14 de noviembre, con el objetivo de recaudar $400 millones para financiar el traslado de pacientes de la Fundación Operación Sonrisa Colombia. La iniciativa, denominada Rodando por una Sonrisa, llegará a su sexta edición y busca facilitar el acceso a atención médica de niños y niñas con labio fisurado o paladar hendido que viven en regiones apartadas del país.

La travesía reunirá a deportistas que han participado en versiones anteriores y a nuevos integrantes, quienes unirán sus esfuerzos para respaldar los programas de la organización.

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Los recursos que se espera recaudar estarán destinados principalmente al programa de traslado de pacientes, que permite movilizar a niños y niñas desde zonas donde la Fundación no tiene presencia geográfica hasta las ciudades en las que se desarrollan sus programas quirúrgicos. La iniciativa también busca contribuir a la identificación de personas con esta condición que todavía no hacen parte de los registros nacionales.

Una ruta de nueve días para apoyar la atención médica

El recorrido comenzará en Santa Marta, Magdalena, y finalizará en Bogotá el sábado 14 de noviembre. Durante nueve días, los participantes pasarán por Mompox, Sincelejo, Medellín y Doradal, como parte de una ruta que busca visibilizar las barreras que enfrentan algunas familias para acceder a servicios de salud especializados.

Los ciclistas que participarán en esta edición son Rodrigo Vargas, Sergio Gómez, Jorge Andrés Gómez, Carlos Najar, José Luis Arroyave, Mauricio Zarama, Alexander Ruiz, Juan Manuel Domínguez, Enrique Mercado, Sergio Uribe, Carlos Torres, Daniel de la Cuesta, David Berrio y Marcela Tamayo.

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Según explicó Marcela Tamayo, integrante de Rodando por una Sonrisa, el propósito de la iniciativa es "respaldar el trabajo de la Fundación y acercar sus servicios a las familias que encuentran dificultades para acceder a ellos debido a la distancia" y señaló que cada kilómetro recorrido busca contribuir a que más niños y niñas reciban atención oportuna, al tiempo que se promueve el reconocimiento de una condición de salud tratable y de las necesidades de quienes viven con ella.

Las personas interesadas en apoyar la causa podrán realizar donaciones a través de los canales habilitados por la iniciativa. También podrán consultar el desarrollo de la travesía y seguir el recorrido de los participantes en el sitio web www.rodandoporunasonrisa.com.

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En Colombia nacen cerca de 1.000 niños y niñas al año con esta condición. Sin embargo, la concentración de los servicios especializados en determinadas ciudades y las dificultades para identificar a toda la población afectada representan obstáculos para recibir atención a tiempo.

El labio fisurado y el paladar hendido pueden afectar aspectos como el habla, el lenguaje, la nutrición y la salud oral cuando no se cuenta con el tratamiento adecuado. Estas dificultades también pueden repercutir en la vida familiar, especialmente cuando los cuidadores deben invertir tiempo y recursos en buscar especialistas y desplazarse para acceder a los servicios médicos.

Durante 2025, la Fundación atendió a 1.937 pacientes, realizó 22.582 atenciones médicas y llevó a cabo más de 650 cirugías en 10 regiones del país. Además de la atención directa, su trabajo incluye el seguimiento de los pacientes, la formación de talento humano en salud y el fortalecimiento de las capacidades locales para ampliar el acceso a los tratamientos.

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Por otra parte, "Rodando por una Sonrisa" cuenta con el respaldo de empresas que apoyan la iniciativa y la labor de la Fundación. Entre los aliados de esta edición se encuentran Pigeon, Global Education, General Motors, Terpel, Jetsmart, Parqueaderos Tequendama, Bondo Hometel, Safetti, Going y El Grupetto. También participan Efeunodos Fotografía y otros colaboradores vinculados al proyecto.