El estudio científico de 1960 que revela la fecha exacta del fin del mundo: sería en pocos días

Un artículo científico publicado hace más de seis décadas en la prestigiosa revista Science planteó un escenario extremo sobre el futuro de la humanidad a partir del crecimiento acelerado de la población mundial.

El estudio señaló el viernes 13 de noviembre de 2026 como la fecha en la que, si se mantenían las tendencias demográficas de los últimos dos milenios, la población humana se aproximaría matemáticamente al infinito.

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Sin embargo, los autores no demostraron que ese día fuera a ocurrir el fin del mundo: se trató de una extrapolación matemática que dependía de que el crecimiento continuara bajo condiciones similares.

La investigación fue liderada por el físico austríaco-estadounidense Heinz von Foerster, junto con otros investigadores de la Universidad de Illinois. El equipo analizó los registros históricos de la población y concluyó que su crecimiento seguía un patrón que describieron como hiperexponencial.



La Tierra desde Artemis II // Foto: AFP

El documento presentó una advertencia contundente sobre las consecuencias hipotéticas de esa tendencia: “Nuestros tataranietos no morirán de hambre. Morirán aplastados”. La frase resumía la preocupación de los investigadores ante un escenario en el que el aumento de habitantes superaría los límites de los recursos disponibles.

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No obstante, la publicación no estableció una fecha comprobada para la desaparición de la humanidad. Su planteamiento se basaba en un modelo matemático que no podía anticipar con exactitud las transformaciones económicas, sociales y biológicas que modificarían el comportamiento demográfico en las décadas siguientes.

¿Cómo llegó la investigación a esa fecha?

El modelo desarrollado por los científicos utilizó una ecuación diferencial que relacionaba el tamaño de la población con dos variables fundamentales: la fertilidad y la mortalidad. La diferencia entre ambas permitía calcular la velocidad a la que aumentaba el número de habitantes.

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Si la productividad neta de una población permanece positiva y constante, la ecuación describe un crecimiento exponencial. Sin embargo, proyectar ese comportamiento indefinidamente puede producir resultados extremos, especialmente cuando no se tienen en cuenta los límites ambientales y los cambios en las tasas de natalidad y mortalidad.

Los propios investigadores reconocieron que la realidad era más compleja, precisamente porque esos dos factores podían variar con el tiempo. A pesar de ello, el modelo llamó la atención por su capacidad para ajustarse a los datos históricos disponibles durante buena parte del siglo XX.

Preocupa la natalidad en Colombia Foto: AFP

En 1975, una revisión publicada en Science examinó la precisión de las estimaciones. De acuerdo con ese análisis, la fórmula calculaba que la población mundial sería de aproximadamente 3.650 millones de personas para ese año, mientras que los registros reales se acercaban a los 3.970 millones. La diferencia llevó a algunos investigadores a plantear que el crecimiento avanzaba incluso más rápido de lo previsto.

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Sin embargo, las proyecciones comenzaron a alejarse de la realidad con el paso del tiempo. Para el año 2000, el modelo estimaba cerca de 6.870 millones de habitantes, frente a una cifra aproximada de 6.250 millones. Esta divergencia evidenció que la tendencia demográfica no se mantenía de forma constante y debilitó la hipótesis de que se alcanzaría un punto crítico en 2026.

¿Qué dicen las proyecciones actuales sobre la población mundial?

Las estimaciones contemporáneas ofrecen un panorama diferente al que imaginaron los autores del estudio original. Según las proyecciones de Naciones Unidas, la población mundial podría alcanzar un máximo de aproximadamente 10.300 millones de personas hacia 2084 y comenzar a disminuir después.

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Este cambio está relacionado, entre otros factores, con el descenso de las tasas de natalidad en numerosos países. Por eso, mientras la sobrepoblación ocupó un lugar central en los debates de mediados del siglo pasado, actualmente también existe preocupación por las consecuencias de la reducción de la fertilidad.

El envejecimiento de la población y la disminución de la fuerza laboral podrían generar dificultades económicas e incrementar la presión sobre los sistemas de salud y pensiones. Estos desafíos muestran la importancia de actualizar las proyecciones demográficas a medida que cambian las condiciones sociales.

Las advertencias sobre el fin de la humanidad continúan

La investigación de 1960 se publicó en plena Guerra Fría, cuando el riesgo de una confrontación nuclear y la posibilidad de una catástrofe global alimentaban los temores sobre el futuro de la civilización. Más de seis décadas después, las advertencias sobre amenazas globales siguen vigentes, aunque los riesgos y las herramientas para analizarlos han evolucionado.

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Uno de los indicadores más conocidos es el Reloj del Apocalipsis, creado en 1947 por el Bulletin of the Atomic Scientists. Este mecanismo simbólico representa la cercanía de la humanidad a una catástrofe global y considera factores como las armas nucleares, el cambio climático y los riesgos asociados con tecnologías avanzadas, incluida la inteligencia artificial.

En enero de 2026, el reloj fue situado a 85 segundos de la medianoche, según el anuncio de la organización. Esta posición refleja la evaluación de sus expertos sobre los peligros que enfrenta el mundo, pero no representa una cuenta regresiva científica para la desaparición de la humanidad.