Cerveza artesanal: así ha cambiado la forma de beber en Colombia

Durante años, hablar de cerveza en Colombia remitía principalmente a unos pocos estilos y a una forma de consumo ligada a encuentros sociales. Sin embargo, la expansión de la cerveza artesanal ha comenzado a modificar ese panorama y a introducir una mayor diversidad de sabores, ingredientes y métodos de elaboración.

El crecimiento del sector da cuenta de ese cambio. La producción de cerveza artesanal en Colombia pasó de 330 hectolitros en 2016 a más de 46.000 en 2024. Aunque todavía representa una porción pequeña frente al mercado cervecero tradicional, el aumento evidencia la aparición de una oferta más diversa y de consumidores dispuestos a probar alternativas.

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Esto también ha hecho que algunos consumidores comiencen a prestar mayor atención a elementos que antes podían pasar inadvertidos: el tipo de malta, el lúpulo utilizado, el aroma, el cuerpo y la intensidad del amargor.

Foto: Pexels.

Una cerveza para explorar otros sabores

La diversidad de estilos también explica la aparición de interpretaciones como la REDIPA, que combina las características de una IPA con una mayor presencia de maltas tostadas y acarameladas. El resultado puede incorporar notas dulces y de tofe que contrastan con el amargor aportado por el lúpulo.



“Son líquidos diferentes con personalidad propia”, señala Juanchi Vélez, fundador de 3 Cordilleras, al hablar de la evolución de la oferta artesanal en el país.

Más allá de las marcas, el fenómeno plantea un cambio en la relación del consumidor con la cerveza. La bebida empieza a ser observada también desde sus ingredientes y características, de manera similar a lo que ha ocurrido con otras categorías como el café o el vino.

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El crecimiento de la cerveza artesanal, por tanto, no solo se refleja en una mayor producción. También muestra un mercado en el que existe espacio para experimentar con nuevos estilos y en el que una parte de los consumidores está buscando conocer qué hay detrás de los sabores que llegan a su vaso.