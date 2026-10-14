Hombre cayó de un tercer piso cuando intentaba escapar del esposo de su amante: quedó en video

Un hombre intentaba descender por la fachada de un edificio y terminó cayendo desde una considerable altura. El caso llamó la atención en redes sociales, donde se difundieron las imágenes del accidente y las versiones sobre lo que habría motivado su arriesgada maniobra.

El hecho se registró el lunes 12 de octubre en el fraccionamiento Cielo Nuevo, en Cancún, México, específicamente en inmediaciones de la avenida Isla Saona y la calle Isla Palermo, en la Supermanzana 260. Según los primeros reportes, el hombre habría intentado salir por una ventana al percatarse de que el esposo de la mujer con la que presuntamente estaba llegaba a la vivienda.

Publicidad

La versión que circula sobre el incidente apunta a que el sujeto buscaba evitar un encuentro con el hombre. Sin embargo, su intento de abandonar el apartamento por el exterior del edificio terminó en una caída desde el tercer piso.

Las imágenes que circulan en plataformas digitales permiten observar al hombre agarrado del borde de una ventana, mientras permanece suspendido en la parte exterior de la edificación. Durante unos instantes, utiliza ambas manos para sostenerse e intenta mantener el control de su cuerpo.



Un hombre presuntamente intentó escapar por la ventana al ver llegar al esposo de su supuesta amante, pero terminó cayendo desde un tercer piso en el fraccionamiento Cielo Nuevo, en la Supermanzana 260 en Cancún, Quintana Roo.



El hombre habría sido trasladado al Hospital General… pic.twitter.com/YYKDzG2Som — David García Mx (@ColumnistaX) October 12, 2026

Pese a sus esfuerzos, no consigue mantenerse sujeto a la estructura. Después de varios segundos, pierde el equilibrio y cae al suelo, sin que en la grabación se observe que logre encontrar un punto de apoyo que le permita bajar de manera segura.

Publicidad

La supuesta llegada del esposo de la mujer y el intento de escapar son detalles que han sido mencionados en las versiones preliminares conocidas sobre el caso. Hasta ahora, no se han divulgado declaraciones oficiales que permitan confirmar completamente esa reconstrucción de los hechos.

La emergencia fue atendida después de que personas que se encontraban en el sector alertaran a las autoridades mediante una llamada a la línea 911. Tras recibir el aviso, uniformados de la Policía y personal de atención médica se desplazaron hasta el lugar para auxiliar al lesionado.

Publicidad

Los paramédicos le brindaron atención inicial y posteriormente lo trasladaron al Hospital General de Cancún, donde quedó bajo valoración médica para establecer las consecuencias del impacto.

Por el momento, no se conoce un parte oficial sobre la gravedad de las heridas ni sobre la evolución de su estado de salud. Tampoco se han entregado detalles adicionales que permitan establecer con precisión las circunstancias que precedieron al accidente.