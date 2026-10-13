El costo oculto de estar solos cuando se nos agota la "pila social" según la ciencia

Pasar tiempo a solas puede ayudar a reducir el estrés, pero también tener efectos negativos en el estado de ánimo. Así lo señala una investigación científica que analizó las experiencias cotidianas de 178 adultos y encontró que la soledad tiene efectos distintos sobre el bienestar, dependiendo de las circunstancias en las que se produce.

El estudio, publicado en la revista Scientific Reports, examinó cómo influye el tiempo sin contacto social en las emociones y la satisfacción personal. Los resultados muestran que alejarse temporalmente de otras personas puede favorecer la calma, aunque permanecer demasiado tiempo sin interacción también puede aumentar la percepción de aislamiento.

Publicidad

Este fenómeno está relacionado con lo que suele conocerse como la «batería social», una expresión utilizada para describir la energía que una persona siente que tiene disponible para conversar, compartir actividades o participar en encuentros sociales. Cuando esa capacidad parece agotarse, algunas personas necesitan interrumpir las interacciones para recuperar la tranquilidad.

Sin embargo, los investigadores encontraron que los beneficios de la soledad no implican necesariamente una mejora general del bienestar emocional.

✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.

Qué encontró el estudio sobre pasar tiempo a solas

Publicidad

Para examinar esta relación, los investigadores realizaron un seguimiento de 178 adultos mediante un método de reconstrucción diaria, con el que los participantes registraron sus experiencias y actividades cotidianas.

La investigación utilizó una definición específica de soledad: para contabilizar un periodo como tiempo a solas, la persona debía permanecer sin interacción física ni digital con otras personas. Por tanto, actividades como realizar una llamada o intercambiar mensajes no cumplían con ese criterio.

Publicidad

Esta distinción permitió analizar los momentos de desconexión social de manera más precisa y estudiar su relación con diferentes indicadores de bienestar.

Entre los hallazgos, los autores identificaron que pasar más tiempo a solas estaba relacionado con una reducción del estrés. No obstante, ese mismo tiempo también se asociaba con una mayor sensación de soledad social.

La investigación señaló que un día completo sin interacción con otras personas se relacionaba, en promedio, con una disminución aproximada de 0,5 puntos en la satisfacción personal, medida en una escala de cero a seis.

Publicidad

Este resultado refleja que el tiempo a solas puede tener consecuencias simultáneas: mientras algunas personas encuentran alivio al reducir los estímulos sociales, también pueden experimentar una menor satisfacción con su vida cotidiana.

Por qué la soledad puede ayudar a reducir el estrés

Publicidad

La capacidad de la soledad para favorecer la calma se relaciona con una explicación psicológica conocida como el efecto calmante. Esta perspectiva plantea que permanecer a solas puede contribuir a disminuir la intensidad de determinadas emociones y facilitar un estado de menor activación emocional.

En ese contexto, apartarse temporalmente de las conversaciones, los compromisos y las actividades compartidas puede ofrecer un espacio para reducir la tensión acumulada durante el día.

Sin embargo, la respuesta no es igual para todas las personas ni en todas las circunstancias. Investigaciones anteriores también han examinado la relación entre la soledad y el cortisol, una hormona vinculada con la respuesta del organismo al estrés, aunque sus resultados no permiten asumir que cualquier periodo sin compañía tenga el mismo efecto.

Publicidad

Por ello, distinguir entre el tiempo elegido voluntariamente y el aislamiento que una persona no desea resulta fundamental para comprender las consecuencias emocionales de estas experiencias.

La diferencia entre elegir estar solo y sentirse aislado

Publicidad

No todas las formas de soledad tienen el mismo impacto sobre el bienestar. De acuerdo con los resultados del estudio, disponer de tiempo a solas por decisión propia puede reducir el coste emocional asociado a la desconexión social.

La calidad de las relaciones personales también desempeña un papel importante. Contar con vínculos satisfactorios puede amortiguar los efectos negativos que aparecen durante los periodos sin compañía, incluso cuando una persona necesita pasar tiempo por su cuenta.

Esto significa que la cantidad de horas que alguien permanece solo no explica por sí misma cómo se siente. También influyen las circunstancias que rodean esa experiencia, la percepción de control sobre el tiempo personal y la calidad de las conexiones sociales disponibles.

Publicidad

La soledad elegida puede responder a una necesidad de descanso, mientras que la soledad no deseada implica una experiencia emocional diferente. En este último caso, una persona puede sentirse aislada aunque mantenga contacto ocasional con otras personas.

La investigación sobre el bienestar cotidiano busca comprender precisamente estas diferencias y establecer cómo se relacionan las experiencias individuales con el estado de ánimo.

Publicidad

El aislamiento social y sus efectos sobre la salud

Los beneficios que algunas personas encuentran al desconectarse temporalmente no deben confundirse con los efectos del aislamiento social prolongado. La evidencia científica ha relacionado la falta de conexiones sociales y la sensación persistente de soledad con consecuencias relevantes para la salud.

Una revisión de estudios publicada en 2015 en la revista Perspectives on Psychological Science examinó la relación entre las conexiones sociales y la mortalidad. Sus resultados indicaron que el aislamiento social, la soledad percibida y vivir sin compañía estaban asociados con un mayor riesgo de mortalidad.

Publicidad

Estas variables describen experiencias diferentes y no significan que todas las personas que viven solas se sientan aisladas. La convivencia, por sí misma, tampoco garantiza que alguien tenga relaciones satisfactorias o se sienta acompañado.

La Organización Mundial de la Salud también ha advertido sobre la magnitud del problema. Según datos difundidos por el organismo en junio de 2025, aproximadamente una de cada seis personas en el mundo experimenta soledad.

Publicidad

La evidencia distingue así entre los periodos de desconexión que pueden favorecer la regulación emocional y las situaciones en las que la falta de vínculos sociales se convierte en una fuente persistente de malestar.

El estudio con 178 adultos aporta datos sobre esa doble relación: el tiempo a solas puede contribuir a reducir el estrés, pero también asociarse con una menor satisfacción personal. La manera en que se experimenta la soledad y la calidad de las relaciones sociales son factores relevantes para interpretar sus efectos sobre el bienestar.