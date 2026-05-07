La solución para acabar con alergias producidas por ácaros: el precio lo sorprenderá

Los ácaros del polvo doméstico permanecen ocultos en el hogar, pero su impacto en la salud es significativo. Estos microorganismos se concentran principalmente en superficies textiles como colchones, almohadas, sofás, cortinas y alfombras, donde encuentran condiciones favorables para su proliferación, especialmente en ambientes cálidos y húmedos con presencia de restos de piel humana.

Diversas entidades de salud han advertido que la exposición a estos organismos y a sus residuos puede desencadenar o intensificar síntomas asociados a la rinitis alérgica, como congestión nasal, estornudos frecuentes y picazón ocular. También se relacionan con episodios de asma en personas sensibles, así como con la exacerbación de afecciones cutáneas como la dermatitis o el eczema, particularmente cuando la exposición es constante en espacios cerrados.

La presencia de ácaros convierte la limpieza del hogar en una práctica que va más allá del orden. El mantenimiento adecuado de la cama y los muebles tapizados se considera una medida preventiva básica. Especialistas recomiendan lavar la ropa de cama con agua caliente de forma periódica, utilizar fundas protectoras diseñadas para impedir la acumulación de estos microorganismos y mantener una ventilación constante en las habitaciones.



No vivas con el enemigo, elimina los ácaros

En el mercado colombiano han surgido diversas alternativas para enfrentar este problema. Entre ellas se encuentran protectores especializados para colchones y almohadas, así como soluciones de limpieza y aerosoles diseñados para su aplicación en superficies textiles. Uno de los productos disponibles es Acar Klean, que puede integrarse como complemento dentro de las rutinas de higiene doméstica: solo basta con rociarlo sobre las superficies que podrían tener ácaros.

Control de la humedad: también es un factor determinante. Reducir los niveles de humedad en interiores limita las condiciones que favorecen la reproducción de los ácaros. Asimismo, se aconseja prestar atención a alfombras, cortinas y otros textiles que tienden a acumular polvo, ya que estos elementos pueden convertirse en focos de alérgenos si no se limpian con regularidad



Sin embargo, el control efectivo de los ácaros no depende de una única solución. La reducción de su presencia requiere una combinación de acciones sostenidas en el tiempo, que incluyan limpieza frecuente, manejo adecuado de textiles y medidas orientadas a disminuir la exposición diaria dentro del hogar.

La evidencia disponible señala que la acumulación de ácaros no es visible a simple vista, lo que dificulta su identificación sin medidas preventivas. Por esta razón, las acciones dirigidas a su control se enfocan en la rutina y la constancia, priorizando la limpieza profunda y el cuidado de los espacios interiores donde las personas pasan la mayor parte del tiempo.