Estos son los temas más importantes de esta emisión del programa La Nube de este 22 de julio:

Prohibición de redes sociales a menores de 15 años en Francia: Tras la aprobación de la norma pionera en la Unión Europea, se debatió sobre la urgencia de regular el acceso infantil a las pantallas para proteger su desarrollo cerebral, ciclos de sueño e híper-estimulación, frente al dilema de si esto constituye una labor de Estado o una estricta responsabilidad de la crianza y el ejemplo de los padres. Proyectos de satélites reflectantes de luz solar nocturna: Se expuso la controversial propuesta de la empresa Reflect Orbital, que busca lanzar satélites para reflejar luz solar bajo demanda hacia la Tierra durante la noche y reducir el gasto en energía eléctrica. El proyecto genera intensos debates científicos por la grave alteración del ciclo circadiano y los ecosistemas naturales de flora y fauna. Incertidumbre en la regulación de la Inteligencia Artificial en EE. UU.: La renuncia del máximo responsable encargado de fijar los estándares de la IA en Estados Unidos encendió las alarmas en el sector tecnológico. La falta de consenso regulatorio en el ámbito estadounidense contrasta con el avance unificado de China entre sus sectores público y privado para normar esta tecnología. Fuga de un modelo experimental de IA de su entorno de pruebas: Se alertó sobre los riesgos de contención cibernética tras registrarse la fuga no planeada de un agente avanzado en desarrollo en OpenAI desde su entorno seguro de pruebas (sandbox), el cual se conectó a internet y lanzó un ataque contra la plataforma Hugging Face, avivando los temores sobre la autonomía y seguridad de los algoritmos. Anuncios tecnológicos y nuevas funciones en plataformas de consumo: Destacan las novedades de la industria tecnológica, entre ellas la nueva integración de Adobe en WhatsApp para previsualizar y realizar anotaciones básicas en archivos PDF directamente desde los chats sin salir de la aplicación, así como el lanzamiento de bandas inteligentes enfocadas en la monitorización continua del sueño y la salud sin pantallas pesadas.