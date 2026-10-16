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Crean grupo especial para investigar ataques sicariales contra funcionarios del Inpec

La decisión se tomó tras una reunión entre el ministro de Justicia, el fiscal general encargado y el director de la Policía, luego del asesinato del dragoneante Diego Acevedo en Girón, Santander.

Dragoneantes del Inpec
Dragoneantes del Inpec
Foto: referencia, AFP
Por: Verónica Rincón
|
Actualizado: 16 de oct, 2026

El Gobierno Nacional anunció la creación de un grupo de tareas especiales para investigar los ataques sicariales contra funcionarios del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec), tras el asesinato del dragoneante Diego Acevedo, ocurrido en un establecimiento de comidas rápidas de su propiedad en el municipio de Girón, Santander.

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La decisión se conoció luego de una reunión entre el ministro de Justicia, Iván Cancino; el fiscal general de la Nación encargado, Gilberto Javier Guerrero, y el director de la Policía Nacional, el mayor general Jesús Alejandro Barrera Peña, quienes coordinaron acciones para esclarecer estos hechos violentos y reforzar la seguridad de los trabajadores del sistema penitenciario.

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El ministro Cancino aseguró que se solicitó a la Fiscalía conformar un equipo especializado para avanzar en las investigaciones, mientras que a la Policía se le pidió adoptar medidas especiales para proteger a los funcionarios del Inpec y a sus familias.

“Hay personas al margen de la ley que han atentado contra nuestros funcionarios del Inpec, que han ocasionado muertes, que han generado zozobra y pánico”, manifestó el ministro, quien también advirtió que las autoridades irán tras los responsables de los homicidios y de las amenazas difundidas a través de videos.

Por su parte, el fiscal general encargado, Gilberto Javier Guerrero, confirmó la creación del grupo de tareas especiales, que contará con un equipo de policía judicial para recopilar pruebas, avanzar en las indagaciones e identificar a los responsables de los ataques.

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Guerrero expresó su solidaridad con las familias de las víctimas y con los integrantes del Inpec, y aseguró que la Fiscalía asumirá las investigaciones con compromiso y rigor para esclarecer los hechos.

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por su parte el director de la Policía Nacional, el mayor general Jesús Alejandro Barrera Peña, aseguró que la institución pondrá a disposición todas sus capacidades operativas, de inteligencia e investigación criminal para identificar tanto a los autores materiales como a quienes hayan ordenado los ataques.

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El oficial también envió un mensaje a los funcionarios penitenciarios y les aseguró que no están solos frente a las amenazas y los hechos violentos.

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A estas medidas se suman las recompensas de hasta $100 millonesque ofreció la Gobernación de Santander para quienes suministren información que permita prevenir atentados contra integrantes del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC) y otros servidores públicos.

La decisión fue adoptada durante un Consejo Extraordinario Metropolitano de Seguridad realizado en Girón, en el que autoridades departamentales, municipales, Policía, Ejército e INPEC analizaron la situación de seguridad en torno al establecimiento penitenciario de Palogordo.

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