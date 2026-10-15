Investigan panfleto que amenaza a guardianes del Inpec de la cárcel de Palogordo

Un panfleto con amenazas contra funcionarios del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) y habitantes de los alrededores de la cárcel de Palogordo, en Girón, encendió las alertas de las autoridades en Santander. En el mensaje, sus autores exigen el traslado de varios internos recluidos en el patio 10 del centro penitenciario.

“Se declaran objetivo militar a todo funcionario del Inpec y habitantes cercanos”, señala el escrito, en el que también amenazan con atentar contra la vida de los guardianes y de otras personas que, según el mismo mensaje, no tendrían relación con el conflicto.

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El panfleto advierte que las amenazas estarían relacionadas con la permanencia de los internos en ese patio y responsabiliza al Gobierno Nacional por las posibles consecuencias. La autenticidad del documento y la identidad de sus autores son materia de investigación por parte de las autoridades.

A través de su cuenta en X el Representante a la Cámara por Santander, Jonathan Pineda, dio a conocer el panfleto que circula por redes sociales.



Me hacen llegar estas amenazas que están circulando por WhatsApp en Girón, Santander, después del asesinato de Diego Acevedo, funcionario del INPEC.



La comunidad tiene miedo y necesitamos respuestas.



Por eso, hoy radiqué ante la Cámara de Representantes una proposición para… pic.twitter.com/rqepOhUNck — Soy Jonathan Pineda (@soyjonathanpine) October 15, 2026

Al respecto el secretario del Interior encargado de Santander, Douglas Arenas, señaló: “aquí el mensaje es contundente de nuestro gobernador de Santander y es que vamos a generar todas las garantías para que el Inpec siga haciendo su trabajo y por supuesto la cárcel de Palogordo, que es una de las más reconocidas a nivel nacional”.

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La aparición de estas amenazas se conoce en medio de la preocupación por la seguridad de los funcionarios penitenciarios, luego del asesinato del dragoneante Diego Acevedo Garzón, quien fue atacado por sujetos que llegaron al establecimiento de comidas donde se encontraba, en Girón.

Arenas expresó sus condolencias a la familia de Acevedo y confirmó que, de acuerdo con la información conocida por las autoridades, el funcionario habría recibido amenazas aproximadamente dos meses antes de su asesinato.

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El funcionario señaló que es necesario establecer qué medidas de protección y protocolos de seguridad activó el Inpec tras conocer esas intimidaciones.

“Es importante establecer qué protocolos internos estableció el Inpec a partir de estas amenazas”, manifestó Arenas, quien hizo un llamado al nivel central de la institución para que revise los mecanismos de protección de sus funcionarios, especialmente cuando se encuentran fuera de servicio.

El secretario advirtió que los riesgos asociados al trabajo penitenciario no terminan cuando los guardianes salen de las cárceles, por lo que consideró necesario fortalecer las medidas de autoprotección y evaluar las condiciones de seguridad en su vida cotidiana.

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Arenas explicó que la Gobernación de Santander, en coordinación con las administraciones municipales del área metropolitana, la Policía Nacional, el Ejército y la Fiscalía, ha adelantado acciones de control e investigación relacionadas con la seguridad en el entorno del centro penitenciario.

Frente a la posibilidad de nuevas acciones violentas, aseguró que la administración departamental busca brindar garantías para que el Inpec continúe desarrollando sus funciones y para que se mantenga el control dentro del establecimiento carcelario.

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El secretario recordó, además, que existe una alerta temprana, la número 015, que llama la atención sobre riesgos de seguridad en la región, y sostuvo que es necesario reorientar las acciones de protección dirigidas a los guardianes y las guardianas.

Mientras avanzan las investigaciones por el asesinato de Diego Acevedo y se verifica las amenazas contra el personal penitenciario y la comunidad, las autoridades deberán establecer las medidas adicionales necesarias para prevenir nuevos ataques.