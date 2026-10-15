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Blu Radio  / Regiones  / Santanderes  / Concejal Cavanzo quiere aspirar a la Alcaldía de Bucaramanga por Cambio Radical

Concejal Cavanzo quiere aspirar a la Alcaldía de Bucaramanga por Cambio Radical

Las elecciones para elegir alcalde de Bucaramanga se realizarán en octubre de 2027, para el periodo 2028-2031.

FOTO CONCEJAL DE BUCARAMANGA- JOSE DAVID CAVANZO.jpg
FOTO: Concejal de Bucaramanga José David Cavanzo
Por: Redacción BLU Radio Santander
|
Actualizado: 15 de oct, 2026

El concejal José David Cavanzo anunció su intención de aspirar a la Alcaldía de Bucaramanga por el partido Cambio Radical, de cara a las elecciones territoriales previstas para octubre de 2027.

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El cabildante puso su nombre a consideración de la colectividad y señaló que la ciudad necesita avanzar en proyectos de infraestructura vial y fortalecer las estrategias de seguridad para responder a las principales preocupaciones de los ciudadanos.

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Entre los temas que plantea como prioritarios para Bucaramanga están las soluciones a los problemas de movilidad, el desarrollo de obras viales y las acciones para enfrentar la inseguridad, asuntos que hacen parte de la discusión sobre el futuro de la capital santandereana.

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La propuesta de Cavanzo se conoce a dos años de las próximas elecciones locales, en las que los ciudadanos elegirán al alcalde que estará al frente de la administración municipal durante el periodo 2028-2031.

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Por ahora, el anuncio corresponde a la intención del concejal de buscar el aval de Cambio Radical. La definición de una eventual candidatura dependerá de los procedimientos internos de la colectividad y de las decisiones que se adopten en el escenario político local.

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El panorama electoral comienza así a perfilar posibles aspirantes a la Alcaldía de Bucaramanga, mientras temas como la seguridad, la movilidad y la ejecución de obras de infraestructura se mantienen en el centro del debate sobre las necesidades de la ciudad.

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