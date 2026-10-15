Murió Germán Quintero, recordado actor de ‘Pasión de Gavilanes’ y ‘Escobar, el patrón del mal’

La televisión colombiana despide a Germán Quintero, actor que participó en producciones emblemáticas de la pantalla nacional, entre ellas ‘Pasión de Gavilanes’, ‘La saga, negocio de familia’ y ‘El cartel de los sapos’. El artista desarrolló una trayectoria de varias décadas en la industria audiovisual, con personajes que hicieron parte de distintas historias de la televisión nacional.

Uno de sus papeles más recordados fue el de don Martín Acevedo en la segunda temporada de ‘Pasión de Gavilanes’, producción que regresó a la pantalla en 2022 y reunió nuevamente a varios de los protagonistas de la historia original. Con este personaje, Quintero llegó a nuevas generaciones de espectadores que siguieron la continuación de la telenovela.

Murió Germán Quintero, actor de ‘Pasión de Gavilanes 2’. Foto: Caracol TV

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Durante la emisión del matutino ‘Día a Día’, de Caracol Televisión, los presentadores anunciaron el fallecimiento del actor Germán Quintero y lamentaron su muerte. El espacio televisivo recordó así a un intérprete que hizo parte de diferentes producciones del canal y que construyó una carrera vinculada a la ficción colombiana.

Las producciones en las que participó Germán Quintero

A lo largo de su recorrido profesional, el actor hizo parte de reconocidas producciones de la televisión nacional, como ‘Pecados capitales’, ‘Montecristo’, ‘La marca del deseo’, ‘Doña Bella’ y ‘El baile de la vida’. Su trayectoria también incluyó participaciones en ‘Mesa para tres’, ‘La saga, negocio de familia’ y ‘El cartel de los sapos’.



Estos proyectos le permitieron interpretar distintos personajes y trabajar en historias de diversos géneros, en una carrera que se extendió durante varias décadas.

Quintero nació en Bogotá y comenzó su camino en la actuación en los años ochenta. Su primera aparición en televisión se produjo en 1984, cuando participó en la serie ‘El Bogotazo’, producción con la que inició su recorrido en la pantalla chica.

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Una década después, sumó a su experiencia los proyectos ‘Sueños y espejos’, estrenado en 1994, y ‘Cara o sello: Dos rostros de mujer’, que llegó a la televisión en 1995. A partir de entonces, continuó participando en diferentes producciones que ampliaron su presencia en la industria audiovisual colombiana.

Su papel en la segunda temporada de ‘Pasión de Gavilanes’

En 2022, Germán Quintero se incorporó a la segunda temporada de ‘Pasión de Gavilanes’ para interpretar a don Martín Acevedo, personaje que en la primera entrega estuvo a cargo del actor Jorge Cao.

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Dentro de la historia, don Martín es el abuelo de las hermanas Elizondo y se distingue por su personalidad carismática y su cercanía con la familia. Su presencia también aporta momentos de humor a la trama, en medio de los conflictos y las relaciones que caracterizan a la telenovela.

La nueva temporada contó con el regreso de figuras como Danna García, Mario Cimarro, Paola Rey, Juan Alfonso Baptista, Natasha Klauss y Michel Brown, quienes retomaron sus personajes en la continuación de una de las historias más reconocidas de la televisión colombiana.

La participación de Quintero en esta producción se sumó a una extensa lista de trabajos que marcaron su vida artística. Su paso por series y telenovelas nacionales queda ligado a una trayectoria que acompañó a distintas generaciones de televidentes.