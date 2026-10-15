El live action de Moana llega al streaming en Colombia: esta es la fecha

La aventura de Moana regresa a las pantallas con una nueva versión de acción real que se estrenará exclusivamente en Disney+ el próximo 21 de octubre. La producción invita a las familias a redescubrir la historia de la valiente navegante de Motunui, en una travesía que combina música, paisajes impresionantes y personajes inolvidables.

En esta adaptación, Catherine Lagaʻaia interpreta a Moana, mientras que Dwayne Johnson vuelve a dar vida al semidiós Maui, personaje al que ya prestó su voz en las películas animadas. Juntos emprenden un viaje más allá del arrecife para devolver la prosperidad a su pueblo, en una historia que destaca el valor, la identidad y la conexión con las raíces.

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Foto: Disney

Una aventura que vuelve a conquistar al público

La nueva película se inspira en el éxito de la cinta animada original, que acumula más de 1.500 millones de horas reproducidas a nivel mundial en Disney+, según información de la compañía. La versión de acción real busca acercar nuevamente esta historia a los espectadores, con una propuesta visual renovada y una experiencia pensada para disfrutar en familia.

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La música será uno de los elementos centrales de la producción. El público podrá reencontrarse con canciones como Cuan lejos voy y Yo soy Moana, además de descubrir el tema inédito Along The Way. La banda sonora reúne el trabajo de Lin-Manuel Miranda, Opetaia Foaʻi y Mark Mancina, mientras que Mancina también está a cargo de la composición musical original.

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Un equipo creativo detrás de la producción

La película está dirigida por Thomas Kail, reconocido por su trabajo en Hamilton y ganador de premios Emmy y Tony. La producción está a cargo de Dwayne Johnson, Dany Garcia, Beau Flynn, Hiram Garcia y Lin-Manuel Miranda.

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También participa Auliʻi Cravalho, quien interpretó a Moana en las películas animadas Moana y Moana 2, como productora ejecutiva.

Con esta adaptación, Disney apuesta por llevar nuevamente a la pantalla una de sus historias animadas más populares, conservando sus elementos musicales y narrativos mientras presenta a sus protagonistas en una versión de acción real.

El estreno de Moana en Disney+ está programado para el 21 de octubre de 2026, fecha en la que los suscriptores podrán embarcarse en esta aventura desde casa.