'Moana 2' ofrece una aventura familiar divertida, accesible y carismática

Moana 2 se consolida como una de las propuestas familiares más entretenidas del año. La película apuesta por el humor, la aventura y el carisma de sus protagonistas para ofrecer una historia que funciona tanto para quienes conocen la franquicia como para quienes se acercan por primera vez a este universo.

Uno de los grandes aciertos de la cinta es el papel de Dwayne Johnson, conocido como La Roca. Su interpretación aporta energía, carisma y momentos muy divertidos que hacen que prácticamente cada escena en la que aparece resulte llamativa y entretenida.

La producción también destaca por ser una película para toda la familia. No es indispensable haber visto las versiones animadas para entender la historia, ya que el relato se sostiene por sí solo y resulta fácil de seguir para cualquier espectador.

Foto: Disney

Aunque el formato de live action limita parte del potencial visual y la magia que caracterizaban a la versión animada, esto no juega en contra de la película. Por el contrario, las escenas mantienen un ritmo ágil, divertido y hacen que la experiencia sea ligera y agradable de principio a fin.



Si bien no alcanza el nivel de otros live action que Disney ha estrenado en los últimos años, Moana 2 cumple con creces su objetivo de entretener. Es una producción que todavía tiene aspectos por mejorar, pero que deja un balance positivo gracias a su historia, su humor y el trabajo de su reparto.

El elenco fue elegido con acierto. Tanto Dwayne Johnson como la actriz que interpreta a Moana ofrecen actuaciones convincentes y logran transmitir la esencia de sus personajes, convirtiéndose en uno de los puntos más fuertes de una película que, sin revolucionar el género, deja una buena impresión y se perfila como una opción recomendada para disfrutar en familia durante 2026.