El esperado regreso de ‘Camp Rock’ será uno de los grandes atractivos de Disney+ en agosto. La nueva película, que llegará a la plataforma el 14 de agosto, traerá de regreso a los hermanos Jonas en sus icónicos papeles de ‘Shane’, ‘Nate’ y ‘Jason Gray’, mientras una nueva generación de artistas buscará convertirse en la próxima gran estrella del campamento musical que marcó a toda una generación de fanáticos.La historia sigue a la banda Connect 3, que, tras perder a su acto de apertura para una importante gira de reencuentro, regresa a Camp Rock con el objetivo de encontrar un nuevo talento. En el camino surgirán rivalidades, romances y alianzas inesperadas entre los campistas, en una producción que combina la nostalgia de la franquicia original con nuevos personajes interpretados por Liamani Segura, Malachi Barton, Lumi Pollack, Sherry Cola, Hudson Stone, Casey Trotter, Brooklynn Pitts y Ava Jean.Además, la plataforma renovará su catálogo durante agosto con una variada oferta de estrenos para todos los públicos. Entre las novedades más esperadas se encuentran la tercera temporada de Los hechiceros más allá de Waverly Place, el debut de Star Wars: Visions - La Novena Jedi. A esto se suman nuevas series, películas y especiales de FX, Marvel, Hulu, ABC, National Geographic y Los Simpson.Lista de estrenos de Disney Plus en agosto de 20261 de agostoEl tiempo y el agua: memoria de los glaciares (Película de National Geographic)3 de agostoFuturama – Temporada 14 (Serie original de Hulu) – Estrena los dos primeros episodios.5 de agostoLos hechiceros más allá de Waverly Place – Temporada 3 (Serie original de Disney) – Todos los episodios.Star Wars: Visions - La Novena Jedi (Serie original de Lucasfilm) – Todos los episodios.Fragmentos (Serie de FX) – Estrena los dos primeros episodios.Psycho Killer: asesino serial (Película de 20th Century Studios).R.J. Decker (Serie de ABC) – Todos los episodios.9-1-1 – Temporada 9 (Serie de ABC) – Nuevos episodios.7 de agostoAnimales (Película).9 de agostoEl esposo (Serie original de Hulu) – Final de temporada.12 de agostoNegocio letal – Temporada 2 (Serie original de Hulu) – Final de temporada.X-Men '97 – Temporada 2 (Serie de Marvel Animation) – Final de temporada.13 de agostoTravis Barker: más fuerte que el miedo (Especial original de Hulu).14 de agostoCamp Rock 3 (Película original de Disney).19 de agostoSpidey y sus sorprendentes amigos – Temporada 5 (Serie original de Marvel) – Nuevos episodios.26 de agostoYellow Mirror: la realidad paralela de Homero (Especial de Los Simpson).Agosto (fecha por confirmar)Gutiérrez is mai neim (Serie original de Hulu).Otros contenidos destacados del mesGilmore Girls – Temporadas 1 a 7 (Ya disponibles).Furia (Serie original de Hulu) – Final de temporada el 31 de agosto.Deportes de ESPN en agostoDurante el mes también estarán disponibles las principales competencias deportivas, entre ellas:Regreso de las grandes ligas de fútbol de Europa.Octavos de final de la Copa Libertadores y Copa Sudamericana.Gran Premio de Países Bajos de Fórmula 1.US Open de tenis.ESPN KnockOut.Tour de France Femenino.Inicio de la Vuelta a España.Test Matches de Los Pumas.Pretemporada de la NFL.Temporada regular de la MLB.Torneos del PGA Tour.Mundiales masculino y femenino de hockey sobre césped.Premier Padel Tour.