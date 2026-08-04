Regresa ‘Campo Rock’: los estrenos de Disney Plus en agosto de 2026

El esperado regreso de ‘Camp Rock’ será uno de los grandes atractivos de Disney+ en agosto. La nueva película, que llegará a la plataforma el 14 de agosto, traerá de regreso a los hermanos Jonas en sus icónicos papeles de ‘Shane’, ‘Nate’ y ‘Jason Gray’, mientras una nueva generación de artistas buscará convertirse en la próxima gran estrella del campamento musical que marcó a toda una generación de fanáticos.

La historia sigue a la banda Connect 3, que, tras perder a su acto de apertura para una importante gira de reencuentro, regresa a Camp Rock con el objetivo de encontrar un nuevo talento. En el camino surgirán rivalidades, romances y alianzas inesperadas entre los campistas, en una producción que combina la nostalgia de la franquicia original con nuevos personajes interpretados por Liamani Segura, Malachi Barton, Lumi Pollack, Sherry Cola, Hudson Stone, Casey Trotter, Brooklynn Pitts y Ava Jean.

Además, la plataforma renovará su catálogo durante agosto con una variada oferta de estrenos para todos los públicos. Entre las novedades más esperadas se encuentran la tercera temporada de Los hechiceros más allá de Waverly Place, el debut de Star Wars: Visions - La Novena Jedi. A esto se suman nuevas series, películas y especiales de FX, Marvel, Hulu, ABC, National Geographic y Los Simpson.

Lista de estrenos de Disney Plus en agosto de 2026

1 de agosto

El tiempo y el agua: memoria de los glaciares (Película de National Geographic)

3 de agosto

Futurama – Temporada 14 (Serie original de Hulu) – Estrena los dos primeros episodios.

5 de agosto

Los hechiceros más allá de Waverly Place – Temporada 3 (Serie original de Disney) – Todos los episodios. Star Wars: Visions - La Novena Jedi (Serie original de Lucasfilm) – Todos los episodios. Fragmentos (Serie de FX) – Estrena los dos primeros episodios. Psycho Killer: asesino serial (Película de 20th Century Studios). R.J. Decker (Serie de ABC) – Todos los episodios. 9-1-1 – Temporada 9 (Serie de ABC) – Nuevos episodios.

7 de agosto

Animales (Película).

9 de agosto

El esposo (Serie original de Hulu) – Final de temporada.

12 de agosto

Negocio letal – Temporada 2 (Serie original de Hulu) – Final de temporada. X-Men '97 – Temporada 2 (Serie de Marvel Animation) – Final de temporada.

13 de agosto

Travis Barker: más fuerte que el miedo (Especial original de Hulu).

14 de agosto

Camp Rock 3 (Película original de Disney).

19 de agosto

Spidey y sus sorprendentes amigos – Temporada 5 (Serie original de Marvel) – Nuevos episodios.

26 de agosto

Yellow Mirror: la realidad paralela de Homero (Especial de Los Simpson ).

Agosto (fecha por confirmar)

Gutiérrez is mai neim (Serie original de Hulu).



Otros contenidos destacados del mes



Gilmore Girls – Temporadas 1 a 7 (Ya disponibles).

– Temporadas 1 a 7 (Ya disponibles). Furia (Serie original de Hulu) – Final de temporada el 31 de agosto.

Deportes de ESPN en agosto

Durante el mes también estarán disponibles las principales competencias deportivas, entre ellas:

