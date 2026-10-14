Cambio Radical pide investigar a Verónica Alcocer y que autoridades de Estados Unidos los sancione

El partido Cambio Radical, a través de su codirector nacional, https://www.bluradio.com/nacion/eva-ferrer-senala-a-veronica-alcocer-que-hay-detras-de-sus-declaraciones-so35y estadounidenses para que se investiguen las denuncias relacionadas con Verónica Alcocer, ex primera dama de Colombia, y personas de su entorno; además de revisar la situación migratoria de los ciudadanos españoles Manel Grau y Xavier Vendrell. Las peticiones se conocieron tras las recientes revelaciones de Eva Ferrer publicadas por la revista Semana.

Vargas Lleras, por medio de una carta dirigida a la fiscal general, Luz Adriana Camargo, pidió abrir una investigación formal y que sea considerado una noticia criminal. La solicitud plantea posibles delitos como testaferrato, concierto para delinquir, tráfico, fabricación o porte de estupefacientes y peculado por uso. También pidió investigar a personas cercanas a Alcocer y remitir copias a la Corte Suprema de Justicia para que examine la posible responsabilidad de funcionarios y congresistas, entre ellos Agmeth Escaf, Laura Sarabia y Armando Benedetti. El partido solicitó, además, que se le informe el número de radicado y la asignación del caso frente a la gravedad de los hechos denunciados públicamente.

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La segunda petición fue presentada ante la Cancillería, a la que Cambio Radical solicitó revisar la situación migratoria y la permanencia en Colombia de los ciudadanos españoles Manel Grau y Xavier Vendrell. La colectividad también pidió adelantar los procedimientos que, según su fundamento podrían conducir a la pérdida de la nacionalidad por adopción o a la suspensión de la ciudadanía, medidas que dependen de la evaluación de las autoridades competentes y de los requisitos legales aplicables.

Finalmente, el partido acudió a la Oficina de Control de Activos Extranjeros, OFAC, del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, para solicitar que se evalúe la inclusión de personas presuntamente relacionadas con estos hechos en la lista de Nacionales Especialmente Designados y Personas Bloqueadas, conocida como lista SDN. La petición menciona a varios intermediarios y empresarios, entre ellos Mario Fernández Alcocer, Manel Grau, Xavier Vendrell, Enrico Romagnoli, Euclides Torres, Carolina Plata, Fabio Mascialino y Danilo Romero. Incluso, argumentaron que las denuncias ameritan examinar la posible aplicación de mecanismos estadounidenses contra el narcotráfico y la corrupción.

