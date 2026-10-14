Ocho de cada 10 usuarios ahorraron en etapa pedagógica del programa de ahorro de energía de la CREG

La directora ejecutiva de la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG), Adriana Jiménez, reveló desde el Congreso de Energía MEM, que se realiza en Cartagena, que durante la etapa pedagógica del Programa Temporal de Ahorro de Energía, ocho de cada diez usuarios lograron ahorrar o mantener su consumo.

Según explicó la directora ejecutiva de la CREG, la importancia de este ciclo pedagógico, que se aplicó en septiembre, es que los hogares conozcan qué se les mide y por qué, y, especialmente, cómo funciona el programa.

Publicidad

“Aquí el gran llamado a las empresas, a que conjuntamente socialicemos la importancia del ahorro, también a toda la ciudadanía, porque cada kilovatio que se ahorre cuenta. Y aquí aprovecho para agradecer a todos aquellos colombianos que durante el periodo del ciclo pedagógico ahorraron o mantuvieron su consumo. Ocho de cada diez usuarios colombianos se sumaron al programa de ahorro de incentivo de energía”, detalló.

Gobierno alista dos nuevas subastas de energía

La directora ejecutiva de la Comisión de Regulación también reveló durante su intervención que actualmente el Gobierno trabaja en dos subastas de energía para garantizar la demanda del país en los próximos años.

Por un lado, está una subasta de reconfiguración que saldría al mercado en enero de 2027 y, por otro, una de expansión para cubrir el periodo 2030-2031, prevista para junio de 2027.

Publicidad

“Para contar con nueva oferta, estamos trabajando en incentivos para la entrada anticipada de proyectos de generación. Es un proyecto de resolución que estamos pensando que esté listo para finales del mes de octubre. Igualmente, tendremos incentivos para los generadores de pequeña escala, porque cada proyecto que se adelante es energía firme que gana el sistema.

En este sentido, también estamos trabajando en asegurar la cobertura de la demanda de los próximos años. Para el mes de enero estamos planteando tener una subasta administrada, una subasta de reconfiguración, y hacia el mes de junio de 2027 tendremos una subasta de expansión para el periodo 2030-2031, pero, sobre todo, por neutralidad tecnológica”, agregó.