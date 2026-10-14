Colombia enfrenta un déficit de energía firme del 9 % y una caída del 46 % en sus reservas de gas

Colombia enfrenta un panorama energético que genera preocupación, tiene un déficit de energía firme de entre el 8,5 % y el 9 %, sus reservas de gas natural han caído un 46 % y la mitad de los proyectos de transmisión eléctrica están atrasados. Así lo advirtió el viceministro de Energía, Alex Fabián Cañas, durante su participación en la feria de sostenibilidad AmCham, donde señaló que el país necesita tomar decisiones para garantizar el suministro de energía, especialmente ante la llegada del fenómeno de El Niño, que podría aumentar la presión sobre el sistema eléctrico.

Durante su intervención, Cañas explicó que Colombia está recibiendo un sector energético con dificultades tanto para garantizar la electricidad que necesita el país como para asegurar el abastecimiento de gas natural. Según el funcionario, esta situación es resultado de decisiones que no se tomaron oportunamente y que hoy tienen consecuencias sobre la capacidad de respuesta del sistema.

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El viceministro indicó que el consumo de electricidad ha aumentado un 24 % frente a los niveles de 2019, mientras que la capacidad de generación y la infraestructura para transportar esa energía no han avanzado al mismo ritmo. Además, señaló que el país cuenta apenas con el 25 % de la potencia que, según sus cálculos, debería tener a estas alturas, y que la mitad de los proyectos de transmisión eléctrica presentan retrasos. Esto significa que no basta con producir electricidad, también es necesario contar con las redes para llevarla hasta donde la necesitan los hogares y las empresas.

Ante este panorama, una de las prioridades del Gobierno es prepararse para el fenómeno de El Niño y evitar que la disminución de las lluvias afecte el suministro eléctrico. Para ello, el Ministerio de Minas y Energía y la Comisión de Regulación de Energía y Gas expidieron medidas que permiten aprovechar al máximo las plantas térmicas, que producen electricidad utilizando combustibles, con el propósito de conservar el agua de los embalses para los momentos más críticos.



Sin embargo, Cañas advirtió que todavía no se puede asegurar que estas medidas sean suficientes. Por eso, hizo un llamado a los ciudadanos, las empresas y los diferentes sectores productivos para que se sumen a las campañas de ahorro de energía y contribuyan a reducir la presión sobre el sistema eléctrico. Además, el Gobierno trabaja en incentivos y mecanismos que permitan incorporar nuevas fuentes de generación y cubrir la energía que hará falta durante los próximos años.

Menos exploración y reservas de gas en descenso

Otra de las preocupaciones expuestas por el viceministro tiene que ver con el gas natural, un recurso fundamental para la industria y para la competitividad de Colombia. De acuerdo con las cifras presentadas durante el encuentro, entre 2019 y 2025 el número de pozos exploratorios cayó un 55 %, mientras que los estudios sísmicos, que permiten conocer mejor los recursos que hay bajo tierra, disminuyeron un 86 %.

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A esto se suma que el país pasó de tener cerca de 60 equipos de perforación en 2022 a unos 33 actualmente, una reducción de aproximadamente el 50 %. Según Cañas, esta disminución de la actividad exploratoria está relacionada con la caída del 46 % en las reservas de gas natural, una situación que puede dificultar el abastecimiento y aumentar la incertidumbre para las empresas que necesitan contratar energía y gas para mantener sus operaciones.

Frente a este escenario, el funcionario aseguró que recuperar la seguridad energética es una prioridad y destacó el potencial de Colombia para aumentar sus reservas. Entre las posibilidades mencionó los recursos de gas que podrían encontrarse en el mar Caribe, particularmente en el proyecto Sirius, así como los yacimientos no convencionales del Valle Medio del Magdalena y otras fuentes de gas asociadas a mantos de carbón.

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Según las estimaciones presentadas por el viceministro, el país podría multiplicar por siete sus reservas de gas si aprovecha ese potencial. No obstante, explicó que las decisiones que se tomen ahora serán determinantes para que estos recursos comiencen a incorporarse a la oferta energética hacia finales de esta década y ayuden a atender la demanda durante los próximos años.

Renovables, minería y decisiones para acelerar los proyectos

Cañas también se refirió al papel de las energías renovables en la transición energética. Señaló que, de los aproximadamente 260 GW hora diarios de energía mencionados en su intervención, cerca de 20 GW hora diarios provienen de proyectos renovables, y sostuvo que existe margen para aumentar esa participación.

En particular, destacó la importancia de lograr que los proyectos de La Guajira, que representan alrededor de 1.000 MW de capacidad, puedan entrar efectivamente en funcionamiento y conectarse al sistema eléctrico. Para el viceministro, estos proyectos pueden contribuir a reducir las emisiones contaminantes y fortalecer la generación de electricidad del país.

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Sobre los obstáculos que enfrentan estas iniciativas, insistió en que el problema no es necesariamente la existencia de permisos, pues estos son importantes para garantizar que los proyectos se desarrollen adecuadamente y respeten a las comunidades. A su juicio, la dificultad está en la falta de decisiones oportunas. Como ejemplo, mencionó la ampliación de la infraestructura de SPEC, que permite incorporar más gas al mercado y que, según explicó, se impulsó en poco tiempo.

En materia minera, el funcionario afirmó que Colombia también tiene oportunidades para aprovechar mejor sus recursos naturales. Para ello, planteó fortalecer el Servicio Geológico Colombiano, avanzar en rondas mineras para otorgar títulos y facilitar el desarrollo de proyectos estratégicos, incluidos aquellos relacionados con minerales de importancia para la transición energética.

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Finalmente, anunció que el Gobierno reactivó las mesas de coordinación entre entidades para impulsar los proyectos prioritarios del sector de hidrocarburos y que próximamente hará lo mismo para el sector eléctrico. En estos espacios participan distintas entidades nacionales, entre ellas los ministerios de Ambiente, Transporte e Interior, con el propósito de mejorar la coordinación institucional y acelerar las decisiones necesarias.

El viceministro concluyó que Colombia no tiene que elegir entre garantizar el suministro de energía y avanzar hacia un modelo más sostenible. Por el contrario, aseguró que ambos objetivos deben cumplirse al mismo tiempo y que las propuestas recogidas en estos encuentros servirán para orientar las líneas de política pública que se incorporarán al Plan Nacional de Desarrollo.