“Nadie entiende el motivo”: Santos cuestiona recortes al Acuerdo de Paz y freno a la reforma rural

El expresidente Juan Manuel Santos en medio de un conversatorio en la universidad de Los Andes, sobre la gestión adelantada de la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD) tras los 10 años del Acuerdo de Paz, se refirió a la solicitud del gobierno nacional, en voz del canciller Omar Bula ante el Consejo de Seguridad de la ONU el pasado lunes, donde Colombia pidió enfocar su misión de verificación en la reincorporación de los firmantes de paz y distanciarse de la reforma rural.

El exmandatario, fue enfático en criticar que si bien no se puede decir que se va a cumplir con el acuerdo y al mismo tiempo retirar apartes del mismo: “en esa misma sesión, el canciller dijo, "pero le voy a pedir a las Naciones Unidas que la misión de verificación no verifique la implementación del punto uno que tiene que ver con la reforma rural". Y uno se pregunta, ¿y eso por qué?, si de todas maneras está obligado a cumplir con el acuerdo, ¿para qué le va a quitar? ¿Cuál es el motivo para hacer esa solicitud? Nadie lo entiende, nadie me ha dado una explicación muy real o convincente.”

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Así mismo, habló sobre la responsabilidad que tiene este gobierno de cumplir con cada punto de lo pactado en La Habana y el avance de su implementación: “lo que sí es una realidad, es que en nuestra Constitución, que todos los poderes juraron cumplir, porque cada parlamentario cuando se posesiona jura cumplir con la Constitución, lo mismo los jueces y lo mismo el presidente y el Poder Ejecutivo, hoy dice, por ejemplo, que en el Acuerdo de Paz no se puede retroceder, no se puede echar para atrás, hay que seguir adelante implementándolo”

También se refirió a la polémica sobre el recorte de presupuesto anunciado por el gobierno nacional, aseguró que la falta de recursos hace que estos organismos no puedan continuar funcionando: “...y que no digan que van a implementar el Acuerdo de Paz, pero al mismo tiempo como ha sucedido, por ejemplo, con la unidad de víctimas, le recortan los recursos. Dicen por un lado, voy a cumplir, pero por el otro le quitan el presupuesto para que la unidad de búsqueda no pueda continuar. Y lo mismo están haciendo con muchas otras entidades del acuerdo de paz. Están haciendo eso con la justicia especial. Con la Comisión de la Verdad”.



Finalmente, defendió el trabajo de la Unidad de Búsqueda de Personas dadas como Desaparecidas, asegurando que en estos 10 años, se han recuperado al menos 6.000 cuerpos, 800 de ellos identificados plenamente y la ubicación de 640 personas vivas.