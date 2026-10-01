SGC revela qué se sabe de los más de 1.100 sismos registrados en Chaparral, Tolima, en solo 11 días

El Servicio Geológico Colombiano (SGC) explicó cómo ha sido el seguimiento a la actividad sísmica registrada en Chaparral, Tolima, desde el pasado 20 de septiembre de 2026.

La entidad señaló que esta secuencia tiene características que no habían sido documentadas anteriormente en esa zona desde el inicio de las operaciones de la Red Sismológica Nacional de Colombia (RSNC).

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Más de 1.100 tembloresna se han registrado en Chaparral

Entre el 20 y el 30 de septiembre de 2026, la RSNC registró más de 1.100 sismos de magnitud mayor o igual a 2.0, con epicentro en el noroccidente de Chaparral.



De acuerdo con el SGC, se trata de la primera vez que se registra en esta zona una secuencia sísmica con estas características desde que comenzó a operar la red. Para poner la cifra en contexto, entre el inicio de las operaciones de la RSNC, en 1993, y el 19 de septiembre de 2026 se habían localizado 178 sismos de magnitud igual o superior a 2.0 en esta misma zona.

La mayor magnitud registrada durante la secuencia actual ha sido de 4.5 Mw, correspondiente a dos sismos ocurridos el 23 y el 26 de septiembre.

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Además, entre el 20 y el 30 de septiembre, el SGC recibió más de 15.000 reportes mediante el formulario de Sismo Sentido. De estos, 482 sismos fueron percibidos por la población, mientras que la mayor intensidad estimada hasta ese momento fue de 5.

El seguimiento también permitió al SGC revisar los antecedentes de la actividad sísmica que ha afectado históricamente a Chaparral. Los registros muestran que los dos sismos que han producido los efectos más severos en el municipio tuvieron sus epicentros en el departamento del Huila.

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Uno ocurrió el 16 de noviembre de 1827, con una magnitud estimada de 7.1 y epicentro al sur del Huila. El otro se registró el 9 de febrero de 1967, con magnitud 7.0 y epicentro al norte de ese departamento.

Foto: SGC

El SGC también encontró antecedentes de sismos de magnitud 5.3 Mw ocurridos en 2007 y 2009 en la misma zona donde actualmente se concentra la secuencia.

Para estudiar lo que está ocurriendo, el Grupo de Evaluación de Amenaza y Riesgo Geológico del SGC analiza los registros de las estaciones de monitoreo, los reportes ciudadanos y la información recopilada durante el trabajo de campo.

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Los reportes de Sismo Sentido permiten, entre otras cosas, estimar rápidamente la intensidad de los movimientos, identificar dónde fueron percibidos y aportar información para los modelos de amenaza y riesgo sísmico.

Desde el 22 de septiembre, el SGC emite además un boletín diario con información sobre la actividad sísmica destacada en Colombia, incluyendo la evolución de la secuencia de Chaparral y otras identificadas después del sismo de magnitud 7.4 ocurrido el 10 de agosto de 2026 en San José del Palmar, Chocó.

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Hasta el momento, el SGC no ha determinado qué está provocando esta inusual actividad sísmica en Chaparral. Los estudios continúan para establecer si los movimientos están relacionados con fallas geológicas de la zona o con otros procesos que puedan explicar la secuencia. La entidad mantiene el monitoreo permanente y advierte que se necesita más información para establecer el origen con mayor precisión.