Llegada de papa a centrales de abasto en Medellín ha caído 40%: fenómeno de El Niño aumenta precios

La llegada de la papa a las plazas de abasto de Medellín reporta una disminución significativa en los últimos días, ya que las condiciones climáticas adversas en las regiones productoras están afectando la calidad de los cultivos y reduciendo las cantidades que ingresan a los centros de distribución.

De acuerdo con el gerente de la Plaza Minorista de Medellín, Edison Palacio, este centro de abastecimiento mantiene su operación con relativa normalidad, aunque presenta dificultades en el suministro de algunos productos procedentes del Oriente antioqueño, Urabá y otras regiones del país.

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Uno de los casos que más preocupa es el de la papa, pues según el reporte entregado, diariamente llegaban hasta 240 toneladas de este producto, pero hoy solo llegan cerca de 130 toneladas del tubérculo.

"La papa es un producto esencial en nuestra gastronomía, y de 240, 260 toneladas que llegan diariamente a la plan minoista, hoy estamos registrando 120, 130 toneladas. Una disminución importante, casi que por el 40% más o menos. Eso significa que, a menor capacidad de ingreso en toneladas, el precio puede verse afectado", dijo el directivo.



A la disminución en la oferta se suma el deterioro de la calidad del producto, debido a la falta de hidratación de los cultivos y a las fuertes lluvias que afectan algunas zonas agrícolas. Estas condiciones dificultan las labores de producción y transporte, incrementando también los costos logísticos.

Esto por todos estos motivos que se podría presionar al alza los precios de este alimento esencial para los hogares antioqueños como lo indicó uno de los comerciantes de papa en la Plaza Minorista.

Está cara por el fenómeno de El Niño. El verano se extendió mucho y, entonces, el campesino no pudo sembrar el producto porque el, este producto se siembra en en invierno, cuando cae agüita. ¿Están comprando más? Porque como está escasa explicó

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Además de la papa, se reportan incrementos en productos como el banano, la fresa, los huevos y la carne. No obstante, y aunque no se advierte una situación generalizada de desabastecimiento, existe preocupación por lo que pueda ocurrir durante las próximas semanas y meses, especialmente ante la posibilidad de condiciones climáticas más severas.

A este panorama se suman eventuales aumentos en los costos de producción de pollo y huevo, debido a las dificultades para importar maíz y soya, materias primas utilizadas en la alimentación de las aves.