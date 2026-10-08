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¿Por qué la papa y la carne de res están más caras? Productores explican si seguirán subiendo

La menor oferta está presionando los precios de ambos alimentos, pero detrás de los aumentos hay causas distintas.

Inflación, alimentos, economía, papa
Inflación en Colombia
Foto: AFP
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 8 de oct, 2026

La papa y la carne de res atraviesan aumentos de precio explicados por factores diferentes, como por ejemplo, en el caso de la papa, los productores vienen de un periodo de sobreoferta que llevó los precios a niveles que generaban pérdidas, mientras que en la carne la menor oferta de ganado para sacrificio mantiene la presión sobre el consumidor.

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¿Por qué está más cara la papa?

Augusto Sánchez, gerente general de Fedepapa, explicó que el comportamiento actual del precio debe entenderse a partir de lo ocurrido el año pasado, cuando los productores enfrentaron una fuerte caída en los ingresos.

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Según Sánchez, el precio promedio de la papa llegó a estar entre $600 y $700 por kilogramo, un nivel que generaba pérdidas de entre $15 y $20 millones por hectárea para los agricultores.

Cultivo de papa, el motor de Colombia
Cultivo de papa, el motor de Colombia
Suministrado

Ahora, el precio se ubica entre $1.756 y $1.948 por kilogramo. El dirigente gremial señaló que inicialmente se trató de una corrección frente a los bajos precios anteriores, pero que desde septiembre comenzaron a pesar otros factores sobre el mercado.

Entre ellos está la reducción del área sembrada. Sánchez señaló que esta disminuyó 8 % en septiembre y entre 13 % y 15 % en octubre, mientras que las condiciones climáticas también afectaron las zonas productoras.

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El gerente de Fedepapa explicó que las lluvias insuficientes o excesivas, asociadas por él al fenómeno de El Niño, afectaron diferentes departamentos y terminaron reduciendo la disponibilidad del producto.

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Por eso, indicó que el aumento registrado entre agosto y septiembre, de entre 7 % y 10 %, ya no responde solamente a la recuperación después de los precios bajos, sino también a una menor oferta.

¿Qué está pasando con el precio de la carne de res?

En la carne de res, José Félix Lafaurie, presidente de Fedegán, señaló que las condiciones climáticas también están afectando la oferta.

Carne en Corabastos
Carne en Corabastos
Suministrado por Corabastos

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Las inundaciones en Córdoba y posteriormente una temporada seca intensa han dificultado que los animales ganen peso, lo que reduce la cantidad de ganado disponible para sacrificio.

Lafaurie señaló que entre enero y septiembre el sacrificio de ganado cayó 1 %, un comportamiento que contribuye a mantener elevados los precios al consumidor.

El presidente de Fedegán también llamó la atención sobre el peso que tendría el sacrificio informal en el mercado. Según sus cálculos, entre 1,4 y 1,5 millones de animales estarían vinculados a ese circuito, equivalente, de acuerdo con su estimación, a cerca del 25 % o 26 % del consumo nacional.

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Lafaurie sostuvo que esta situación dificulta conocer con precisión cómo se forman los precios y pidió mayor intervención de entidades como la DIAN y el ICA.

¿Seguirán subiendo los precios de la papa y la carne?

Los productores no plantearon una respuesta única para ambos alimentos. En la papa, Sánchez señaló que la reducción del área sembrada y la menor disponibilidad ya están influyendo en el comportamiento del precio.

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En la carne, Lafaurie indicó que la caída en el sacrificio reduce la oferta, aunque también sostuvo que una menor demanda podría contribuir a “atenuar” el impacto sobre los precios al consumidor.

Escuche las entrevistas completas en el audio adjunto:

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