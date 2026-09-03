Cambio Radical se declara partido de Gobierno del presidente Abelardo De La Espriella

El Partido Cambio Radical informó oficialmente a la opinión pública su decisión de declararse partido de Gobierno frente a la administración del presidente Abelardo De La Espriella.

La postura fue notificada ante el Consejo Nacional Electoral por los directores de la colectividad, Enrique Vargas Lleras y Fuad Char, de manera conjunta con las bancadas de Senado y Cámara de Representantes.

De acuerdo con lo informado por la colectividad a través de un comunicado oficial, el partido acompañará las iniciativas legislativas del Ejecutivo enfocadas en seguridad, reactivación económica, generación de empleo, fortalecimiento de la salud y bienestar social.

Asimismo, la colectividad precisó que mantendrá de forma paralela una agenda legislativa propia e independiente en el Congreso de la República, orientada a la equidad, el crecimiento económico y las oportunidades para jóvenes y mujeres.



Alianza Verde opta por la independencia

En la misma jornada del panorama político nacional, la Dirección Nacional del Partido Alianza Verde definió su postura frente al Gobierno del presidente Abelardo De La Espriella, optando por declararse en independencia.



Tras varias horas de debate interno, la votación en la colectividad Verde concluyó con 34 votos a favor de la independencia y 8 votos que respaldaban declararse en oposición.

Alianza Verde. Foto: Linkedin.

El resultado generó reacciones encontradas en las bancadas del partido. El representante a la Cámara Santiago Osorio, promotor de la oposición, cuestionó la decisión de la mayoría y la calificó como un hecho lamentable para las banderas tradicionales de la colectividad.

Publicidad

En la misma línea, el senador Ariel Ávila calificó el resultado como un error para la construcción de identidad de la colectividad, aunque manifestó respetó por el mecanismo democrático. Ávila confirmó que el grupo de congresistas que votó por la oposición mantendrá una postura firme frente a las iniciativas del Ejecutivo.

Por su parte, el senador Jota Pe Hernández, quien apoyó la independencia y respaldó al Gobierno, indicó que el resultado no supone un bloque radicalizado en el partido y que existirá espacio para respaldar las medidas oficiales que resulten convenientes para el país.