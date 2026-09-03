Gobierno busca eliminar funciones duplicadas y agilizar trámites en el Estado

El director del Departamento Administrativo de la Función Pública, Leonardo Huerta, anunció una estrategia para hacer más eficiente el funcionamiento de las entidades públicas y reducir la duplicidad de funciones que actualmente existe dentro del Estado Colombiano.

El director Huerta, explicó que, en los primeros ocho días de la estrategia, ya fueron identificadas entidades en las que se estarían realizando funciones similares o que se superponen. El objetivo es revisar estos procesos y determinar cómo pueden simplificarse.

“Hay muchas entidades que cumplen la misma función y debemos empezar a ser más eficientes para que la administración pública se enfoque hacia los fines esenciales del Estado”, señaló Huerta.

La estrategia incluye tres nuevas herramientas para las entidades y servidores públicos. La primera es la estructuración de una metodología para identificar y medir la duplicidad de funciones.



La segunda busca establecer qué tan efectivos han sido los procesos de reestructuración y rediseño institucional realizados en alcaldías, gobernaciones y otras entidades. Según Función Pública, estos cambios le han representado al Estado cerca de $2,2 billones de pesos. Ahora, el Gobierno quiere evaluar si las modificaciones realmente cumplieron los objetivos para los que fueron aprobadas.

La tercera herramienta está relacionada con la estandarización de procesos y procedimientos. La intención es que los trámites sean más sencillos y ágiles y que los ciudadanos puedan acceder con mayor facilidad a los servicios de la administración pública y ejercer sus derechos.

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El plan también contempla acelerar la transformación de las gobernaciones, con el propósito de fortalecer sus capacidades y adaptar su estructura a las necesidades particulares de cada territorio. Con estas medidas, el Gobierno busca avanzar hacia una administración pública con menos trámites, funciones mejor coordinadas y procesos más eficientes.