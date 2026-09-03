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Gobierno busca eliminar funciones duplicadas y agilizar trámites en el Estado

Según el director Función Pública, Leonardo Huerta, se busca simplificar procesos, evitar que entidades hagan las mismas tareas y medir el impacto de las reestructuraciones del Estado.

Leonardo Huertas //
Foto: X @LeonardoHuertaG
Por: Andrés Carmona Ospina
|
Actualizado: 3 de sept, 2026

El director del Departamento Administrativo de la Función Pública, Leonardo Huerta, anunció una estrategia para hacer más eficiente el funcionamiento de las entidades públicas y reducir la duplicidad de funciones que actualmente existe dentro del Estado Colombiano.

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El director Huerta, explicó que, en los primeros ocho días de la estrategia, ya fueron identificadas entidades en las que se estarían realizando funciones similares o que se superponen. El objetivo es revisar estos procesos y determinar cómo pueden simplificarse.

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“Hay muchas entidades que cumplen la misma función y debemos empezar a ser más eficientes para que la administración pública se enfoque hacia los fines esenciales del Estado”, señaló Huerta.

La estrategia incluye tres nuevas herramientas para las entidades y servidores públicos. La primera es la estructuración de una metodología para identificar y medir la duplicidad de funciones.

La segunda busca establecer qué tan efectivos han sido los procesos de reestructuración y rediseño institucional realizados en alcaldías, gobernaciones y otras entidades. Según Función Pública, estos cambios le han representado al Estado cerca de $2,2 billones de pesos. Ahora, el Gobierno quiere evaluar si las modificaciones realmente cumplieron los objetivos para los que fueron aprobadas.

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La tercera herramienta está relacionada con la estandarización de procesos y procedimientos. La intención es que los trámites sean más sencillos y ágiles y que los ciudadanos puedan acceder con mayor facilidad a los servicios de la administración pública y ejercer sus derechos.

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El plan también contempla acelerar la transformación de las gobernaciones, con el propósito de fortalecer sus capacidades y adaptar su estructura a las necesidades particulares de cada territorio. Con estas medidas, el Gobierno busca avanzar hacia una administración pública con menos trámites, funciones mejor coordinadas y procesos más eficientes.

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