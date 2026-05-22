Leonardo Huerta: “Votaría por De La Espriella, como por Cepeda”

En medio del debate político que se vive en Colombia de cara a las próximas elecciones, Leonardo Huerta, fórmula vicepresidencial de Claudia López, aseguró en entrevista con Mañanas Blu que estaría dispuesto a votar tanto por Abelardo De La Espriella como por Iván Cepeda.

Aunque Leonardo Huerta abrió la puerta a eventuales conversaciones políticas con distintos sectores, el candidato vicepresidencial aclaró en Mañanas Blu que cualquier decisión electoral dependerá del desarrollo de la campaña y de los resultados de una eventual segunda vuelta.

Frente a la posibilidad de respaldar a Abelardo De La Espriella, Huerta respondió en tono distendido que estaría dispuesto a sentarse a dialogar con él. “Yo me siento con todo el mundo, yo estoy dispuesto a dialogar con todo el mundo”, afirmó. Agregó, incluso, que aceptaría compartir “un ron Defensor” con el abogado y precandidato. El dirigente insistió en que las encuestas actuales son apenas “una foto de hoy” y que el panorama político todavía puede cambiar.

Sobre un eventual apoyo a Iván Cepeda, Huerta sostuvo que tampoco descarta escenarios de diálogo con sectores de izquierda, argumentando que su formación política se basa en un “liberalismo progresista” y en la necesidad de comprender las posiciones ideológicas del país. “Uno no debate para convencer al otro ni para que lo convenzan a uno, es para comprender al otro”, señaló. En ese contexto, explicó que busca entender las razones por las cuales una parte del país respalda al uribismo, otra al petrismo y una minoría se identifica con el centro político, con el objetivo de “construir una nueva historia para Colombia”.



Leonardo Huerta apuesta por el centro político

En la entrevista con Blu Radio, Leonardo Huerta insistió en que la propuesta política que acompaña junto a Claudia López busca consolidarse como una alternativa de centro, enfocada en resolver problemas estructurales del país sin caer en discursos radicales.

El aspirante señaló que los ciudadanos están cansados de la confrontación política permanente y esperan soluciones concretas en temas como seguridad, empleo, salud y educación.

“La gente quiere resultados, no peleas eternas entre izquierda y derecha”, afirmó.Huerta explicó que su postura no significa una renuncia a las convicciones ideológicas, sino un llamado a la construcción de acuerdos mínimos que permitan avanzar en reformas necesarias para Colombia.

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En ese sentido, destacó que uno de los principales retos del próximo gobierno será recuperar la confianza institucional y generar estabilidad económica en un contexto marcado por la incertidumbre y la desaceleración.

Polarización y crisis política en Colombia

El debate sobre la polarización política ha tomado fuerza en Colombia tras varios años de confrontación entre distintos sectores partidistas. Las reformas impulsadas por el Gobierno nacional, así como las tensiones entre el Congreso y diferentes instituciones, han profundizado la división en la opinión pública.

Analistas consideran que declaraciones como las de Leonardo Huerta buscan enviar un mensaje de moderación y apertura política en un momento en el que amplios sectores ciudadanos reclaman consensos y gobernabilidad.

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Durante la entrevista, el candidato vicepresidencial también hizo referencia a la necesidad de fortalecer el diálogo democrático y evitar que las diferencias políticas terminen afectando la institucionalidad.

“No podemos seguir viendo al contradictor como un enemigo. Colombia necesita una conversación nacional mucho más madura”, puntualizó.

Claudia López y su estrategia electoral

Las declaraciones de Huerta también se enmarcan dentro de la estrategia política de Claudia López, quien ha insistido en posicionarse como una figura capaz de dialogar con diferentes sectores del espectro político colombiano.

La exalcaldesa de Bogotá ha defendido en varias ocasiones la necesidad de promover acuerdos nacionales alrededor de temas prioritarios como seguridad urbana, lucha contra la corrupción y desarrollo económico.

En este contexto, la fórmula vicepresidencial busca proyectar una imagen de apertura y pragmatismo político, alejándose de discursos de confrontación.

Expertos electorales consideran que este tipo de mensajes podrían atraer a votantes independientes y sectores moderados que no se sienten identificados plenamente ni con la izquierda ni con la derecha tradicional.

Otros temas abordados en la entrevista

Además del panorama electoral, Leonardo Huerta abordó otros asuntos relevantes durante su conversación en Mañanas Blu. Entre ellos, destacó la situación económica del país y la necesidad de impulsar políticas públicas orientadas a fortalecer la inversión y la generación de empleo.

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También habló sobre seguridad ciudadana y afirmó que uno de los principales desafíos para el próximo gobierno será combatir el crecimiento de estructuras criminales en diferentes regiones del país.

“La seguridad debe dejar de ser un discurso político y convertirse en una política de Estado”, sostuvo.Huerta insistió en que Colombia necesita recuperar la confianza tanto de los ciudadanos como de los inversionistas, especialmente en medio de un contexto internacional complejo y de múltiples desafíos fiscales.

Un mensaje de concertación en medio de la campaña

Las declaraciones de Leonardo Huerta han generado reacciones en distintos sectores políticos y en redes sociales, donde algunos usuarios respaldaron su llamado a la concertación, mientras otros cuestionaron la posibilidad de acercamientos entre corrientes ideológicas tan opuestas.

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Sin embargo, el candidato defendió la importancia de priorizar los intereses del país por encima de las diferencias partidistas.

En un escenario político cada vez más fragmentado, la propuesta de construir consensos podría convertirse en uno de los ejes centrales de la campaña de Claudia López y Leonardo Huerta rumbo a las elecciones.

La discusión sobre el futuro político de Colombia continúa abierta, y entrevistas como esta reflejan el debate que actualmente atraviesa el país: la búsqueda de estabilidad, gobernabilidad y acuerdos en medio de profundas diferencias ideológicas.