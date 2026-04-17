Habla Leonardo Huerta: Recap - programa completo, 17 de abril de 2026

Estos fueron los temas debatidos, analizados y explicados en Recap Blu este 17 de abril:



Leonardo Huerta, fórmula vicepresidencial de Claudia López, habló sobre la aspiración en la primera vuelta, los reparos al Gobierno Petro y sus principales propuestas.

habló sobre la aspiración en la primera vuelta, los reparos al Gobierno Petro y sus principales propuestas. Altas fuentes del Gobierno le confirmaron a Blu Radio que no han sido entregados documentos específicos a la CIA sobre un presunto plan para atentar contra Iván Cepeda, como afirmó el presidente Gustavo Petro.

como afirmó el presidente Gustavo Petro. Un joven de 19 años perdió la vida luego de ser atacado en un intento de robo en una estación de TransMilenio en Bogotá. Era estudiante de primer semestre de la Universidad Minuto de Dios.

en Bogotá. Era estudiante de primer semestre de la Universidad Minuto de Dios. El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, dijo que en la isla "hay un pueblo dispuesto a combatir", al ser consultado por una posible acción militar estadounidense de Donald Trump.

dijo que en la isla "hay un pueblo dispuesto a combatir", al ser consultado por una posible acción militar estadounidense de Donald Trump. El expresidente Álvaro Uribe alertó un posible plan del ELN para atentar contra la candidata presidencial del Centro Democrático, Paloma Valencia.