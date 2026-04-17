En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
CIA y el atentado a Cepeda
Muerte universitario en TransMilenio
Fiesta en cárcel de Itagüí

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Habla Leonardo Huerta: Recap - programa completo, 17 de abril de 2026

La recapitulación de las noticias más importantes en Colombia y el mundo, con las voces de expertos e informes especiales.

Recap Blu con Sylvia Patiño y Lucas Sampedro
Recap Blu con Sylvia Patiño y Lucas Sampedro.
Foto: Blu Radio
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 17 de abr, 2026

Estos fueron los temas debatidos, analizados y explicados en Recap Blu este 17 de abril:

  • Leonardo Huerta, fórmula vicepresidencial de Claudia López, habló sobre la aspiración en la primera vuelta, los reparos al Gobierno Petro y sus principales propuestas.
  • Altas fuentes del Gobierno le confirmaron a Blu Radio que no han sido entregados documentos específicos a la CIA sobre un presunto plan para atentar contra Iván Cepeda, como afirmó el presidente Gustavo Petro.
  • Un joven de 19 años perdió la vida luego de ser atacado en un intento de robo en una estación de TransMilenio en Bogotá. Era estudiante de primer semestre de la Universidad Minuto de Dios.
  • El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, dijo que en la isla "hay un pueblo dispuesto a combatir", al ser consultado por una posible acción militar estadounidense de Donald Trump.
  • El expresidente Álvaro Uribe alertó un posible plan del ELN para atentar contra la candidata presidencial del Centro Democrático, Paloma Valencia.

WhatsApp-Channel Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
GoogleNewsProvider ✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.
Relacionados

Podcast

Programas completos

Publicidad

Publicidad

Publicidad