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Blu Radio  / Leonardo Huerta

Leonardo Huerta

Salario mínimo
Elecciones Colombia 2026

¿La solución para aliviar bolsillo de la gente es subirle el salario mínimo? Debate con candidatos

El Gobierno Petro subió casi 24 % el salario mínimo para este 2026, pero ¿qué hará la fórmula presidencial que gane?

Gran Debate de candidatos a vicepresidente Colombia 2026_ Oviedo, Bonilla y Huerta.jpg
Presidenciales

¿Liquidar EPS? ¿Cuál es la solución al caos de la salud? Ovideo, Bonilla y Huertas dicen qué hacer

Los candidatos vicepresidenciales Leonardo Huerta, Edna Bonilla y Juan Daniel Oviedo expusieron en el debate de Mañanas Blu y Meridiano Blu sus propuestas para enfrentar la crisis del sector.

Debate vicepresidencial - Oviedo, Bonilla, Huertas
Elecciones Colombia 2026

Oviedo, Bonilla y Huertas dicen NO a conversaciones políticas con grupos armados

Los tres aspirantes coincidieron en que, de llegar al poder, no adelantarían negociaciones de carácter político con grupos armados ilegales.

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