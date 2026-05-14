Oviedo, Bonilla y Huertas dicen NO a conversaciones políticas con grupos armados

En el debate de Mañanas Blu y Meridiano Blu, los candidatos vicepresidenciales Leonardo Huerta,Edna Bonilla y Juan Daniel Oviedo marcaron una postura radicalmente distinta a las políticas de diálogo implementadas por administraciones anteriores.

Ante el incremento de la extorsión y la percepción de que los procesos de paz actuales no han rendido los frutos esperados, los tres aspirantes coincidieron en que, de llegar al poder, no adelantarían negociaciones de carácter político con grupos armados ilegales.



Leonardo Huerta: Una Fiscalía Antimafia para el sometimiento

La fórmula de Claudia López, Leonardo Huerta, fundamenta su negativa en la necesidad de institucionalizar el proceso de desmantelamiento de los grupos armados a través de la rama judicial y no de la discrecionalidad del Ejecutivo. Huerta propone la creación de una "Fiscalía antimafia" bajo una ley estatutaria que defina claramente las reglas del juego.

"Hay que quitarle la discrecionalidad a los gobiernos para definir quién es gestor de paz, en qué término se negocia, qué territorio se le desocupa a determinado actor armado", afirmó Huerta.

Según el candidato, el objetivo es recuperar la gobernabilidad en territorios confinados por "gobernanzas armadas" mediante un enfoque que respete el Derecho Internacional Humanitario.



"Nosotros no vamos a hacer negociaciones políticas con ningún grupo armado... someteremos a los actores armados y volverá la gobernabilidad", sentenció.



Edna Bonilla: Plan Guardián y el fin de la "Paz Total"

Para Bonilla, compañera de fórmula de Sergio Fajardo, la evidencia de los 50 homicidios colectivos reportados en los primeros meses del año y la presencia del Clan del Golfo en más de 400 municipios demuestra que la estrategia vigente ha fallado.

Su propuesta se centra en el "Plan Guardián", que busca fortalecer la presencia estatal con 40.000 nuevos policías y una inversión focalizada en regiones críticas como el Catatumbo, Chocó, Cauca y Guaviare.Bonilla enfatizó que no habrá nuevas mesas políticas: "La evidencia no lo ha mostrado... claramente la política de paz total no ha funcionado".

En su lugar, propone atacar las rentas criminales y ofrecer educación como alternativa para los jóvenes, asegurando que cumplirán los acuerdos de paz ya existentes (2016) pero sin abrir nuevos frentes de negociación política. "Va a haber una persona del gobierno nacional de presidencia en esos territorios" para garantizar que el Estado recupere el control real.

Publicidad

Juan Daniel Oviedo: Seguridad Total frente a grupos sin ideología

Juan Daniel Oviedo, fórmula de Paloma Valencia, cuestionó la naturaleza misma de los grupos que hoy azotan al país, señalando que carecen de una agenda política real y se dedican exclusivamente al lucro criminal a través del narcotráfico y la extorsión.

Su enfoque, denominado "Seguridad Total", combina el uso contundente de la fuerza con inteligencia financiera."¿Ustedes han escuchado alguna declaración política de los grupos criminales que nos tienen azotados en términos de extorsión, secuestro extorsivo, homicidios, hurtos...? Ninguna", argumentó Oviedo.

Su plan incluye la militarización de vías estratégicas como la Panamericana para proteger el desarrollo económico y una "ley de sometimiento" en el Congreso. "Colombia tiene que entender que ya no podemos seguir encerrados en el cómo de la seguridad... hoy está claro el para qué de la seguridad y es que la gente se sienta tranquila para salir a trabajar", concluyó.