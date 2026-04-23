Fiscalía archiva indagación preliminar contra Claudia López por presunta corrupción

La Fiscalía archivó una indagación preliminar contra la exalcaldesa de Bogotá y candidata presidencial, Claudia López, tras unas denuncias que se hicieron en 2023 por un presunto caso de corrupción que se habría dado en la construcción del metro de Bogotá. Según informó la campaña de López, el ente acusador consideró que las acusaciones eran infundadas.

"El fallo definitivo de cierre de la indagación se dio tras analizar múltiples conversaciones, documentos y testimonios que ratifican que no ocurrió ninguno de los hechos supuestamente denunciados sobre presuntos actos indebidos en el proceso contractual del metro de Bogotá ni en la campaña de la senadora Angélica Lozano", dijo López al referirse al caso.

Las denuncias en su momento señalaban que, supuestamente, en un proyecto del metro se estarían presentando casos de corrupción pues se habría cobrado coimas de hasta 10 millones de pesos.

"La verdad es que la Fiscalía solo inicio, porque le correspondía, una indagación preliminar, que acaba de ser archivada sin dar apertura a ninguna investigación formal porque dos fallos judiciales concluyeron que los hechos de las supuestas denuncias no existieron", explicó López.



Fiscalía, referencia. Fiscalía.

Además, la exalcaldesa de Bogotá dijo que este cierre jurídico es una victoria contra la desinformación.

"La verdad tarda, pero llega, y es innegociable; lo que es inaceptable es que se sigan reproduciendo mentiras incluso después de haber sido desmentidas en sede judicial con un evidente propósito político de difamación”, dijo la exalcaldesa.