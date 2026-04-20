Claudia López por condicionar debates: "Censura. Si así son de candidatos, imagínese de presidentes"

En medio de la creciente tensión por las reglas de los debates presidenciales, la candidata Claudia López lanzó duras críticas contra sus contendores Iván Cepeda y Abelardo De La Espriella, a quienes acusó de intentar “censurar” y manipular estos espacios democráticos al imponer condiciones para su participación.

Durante la entrevista en Recap Blu, la exalcaldesa fue enfática en rechazar cualquier intento de limitar los debates presidenciales, subrayando que estos deben ser organizados por los medios de comunicación con reglas claras e imparciales, no por los candidatos.

“Hacer censura. Si así son de candidatos, imagínese de presidentes”, afirmó.

Según la candidata, este cambio de posición responde al impacto que tuvo el reciente debate televisado por el Canal Caracol el 16 de abril, que —según indicó— alcanzó una audiencia de millones de colombianos pese a la ausencia de algunos candidatos, como Cepeda y De La Espriella.



“Creyeron que si no iban, el debate no se hacía. Y resultó que sí se hizo y fue un éxito. Ahora quieren volver, pero poniendo condiciones”, sostuvo.

Iván Cepeda y Abelardo De La Espriella Fotos: AFP

Para la exalcaldesa de Bogotá, el mayor peligro de estas posturas recae sobre los ciudadanos. En su concepto, los debates son una herramienta clave para que los votantes comparen propuestas, evalúen el carácter de los candidatos y tomen decisiones informadas.

López aseguró que nunca antes había visto en la política colombiana intentos de condicionar debates de esta manera, y calificó como “insólito” que algunos aspirantes pretendan vetar periodistas o definir quién puede participar.

Publicidad

"Pues obviamente hay un riesgo grande para la ciudadanía y la democracia de que no se hagan debates. Esto que estamos viendo realmente insólito", agregó.



Defensa de debates abiertos

Finalmente, la candidata insistió en que los debates deben incluir a todos los aspirantes, aunque reconoció que, debido al alto número de candidaturas, podrían organizarse por grupos. En ese sentido, dijo coincidir con otros aspirantes como Roy Barreras, Luis Gilberto Murillo y Sergio Fajardo, quienes han defendido espacios amplios e incluyentes.

"Lo que sí no puede pasar es que un par de candidatos cobardes y antidemocráticos vengan a manipularlos y a censurarnos, ni a ustedes ni a nosotros, ni a los colombianos", concluyó.