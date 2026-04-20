Fajardo cuestiona a De la Espriella por sugerir que se excluyan a candidatos: “Es un fantoche”

Siete personas conforman el comité promotor que va a recoger dos millones y medio de firmas para evitar que, durante dos periodos presidenciales, pueda ser modificada la Constitución del 91. Este comité fue presentado por el candidato Sergio Fajardo en la Registraduría, junto a su fórmula vicepresidencial, Edna Bonilla, y el abogado Mauricio Pava, quien ideó la estrategia jurídica y explicó qué sigue después de la recolección de firmas.

“La aprobación y luego la recolección de firmas en un término de seis meses. La Corte Constitucional revisa y el Congreso convoca al referendo constitucional (…) son dos millones y medio de firmas y es un trámite que supera la coyuntura electoral. Hay campañas que implican sustituir la Constitución, entonces esto es defender el acuerdo del 91”, dijo.

Luego de esto, se convocaría a la ciudadanía para que vote sí o no a la pregunta de si están de acuerdo con que hasta 2034 no se hagan modificaciones a la Constitución. Si la mayoría decide que así sea, los próximos dos gobiernos no podrán cambiar esta decisión. Edna Bonilla, fórmula vicepresidencial de Fajardo, insistió en que en este momento el país está más polarizado que nunca y, por ello, promover una constituyente generaría desestabilización.

Fajardo también respondió a Abelardo de la Espriella, quien en conversación con Mañanas Blu se refirió a los debates presidenciales y aseguró que solo deberían participar quienes tienen posibilidad de ganar la presidencia según las encuestas.



“Es un fantoche, no tiene idea de lo que es la democracia. Agredir, insultar, payasear, un show. Pero respetar y construir, no tiene ni malicia, es un peligro para Colombia”, dijo.

Cabe mencionar que De la Espriella indicó que sí deberían participar en estos debates Paloma Valencia, Iván Cepeda y Sergio Fajardo, quien intenta con esta iniciativa de proteger la Constitución abrir un debate jurídico, pero también electoral, liderado por su campaña.

