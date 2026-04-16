¿Por que Cepeda y De La Espriella no están en debate de Noticias Caracol en Congreso de Naturgas?

El debate presidencial de este miércoles, organizado por Noticias Caracol en el marco del congreso de Naturgas en Cartagena, reunió a varios de los aspirantes que lideran las encuestas, pero dejó preguntas abiertas sobre la ausencia de dos candidatos: Iván Cepeda y Abelardo De La Espriella.

Durante la transmisión en vivo, el director de Noticias Caracol, Juan Roberto Vargas, fue claro en la explicación: ambos candidatos sí fueron invitados. Sin embargo, Cepeda informó previamente que no asistiría, mientras que De la Espriella argumentó problemas de agenda. La organización del debate lamentó las ausencias, subrayando que el espacio habría sido clave para contrastar visiones en torno a temas como el fracking, la transición energética y la exploración de hidrocarburos.

"A este debate invitamos a los candidatos que van punteando en las encuestas. Invitamos al candidato Iván Cepeda, quien informó que no asistiría. Hubiera sido muy bueno poder tenerlo aquí con nosotros para que hablara de su plan de transición energética y ecológica como necesidad inaplazable: la prohibición del fracking, la profundización de la transición energética con energías renovables, las economías verdes y la reducción en 51 % de las emisiones de gases efecto invernadero, que están en su propuesta de campaña. También invitamos al candidato Abelardo De La Espriella, quien nos aseguró que por motivo de agenda no podría asistir", dijo Juan Roberto Vargas.

El debate, titulado 'Colombia decide su energía', se desarrolló desde el Centro de Convenciones de Cartagena con la participación de Claudia López, Sergio Fajardo, Paloma Valencia y Roy Barreras. Allí, los candidatos abordaron lo que fue descrito como una “tormenta perfecta” en el sector energético: decisiones sobre subsidios, importación de gas, lucha contra la minería ilegal y el papel de las energías renovables frente a los combustibles fósiles.



Juan Roberto Vargas también una reflexión de fondo sobre la responsabilidad democrática. Insistió en que participar en este tipo de escenarios no es un favor a los medios, sino un deber con la ciudadanía. En su mensaje editorial, enfatizó que la democracia no solo se ejerce en las urnas, sino también en la confrontación pública de ideas, especialmente en temas estructurales para el país.

Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda Foto: Blu Radio y X Cepeda

El debate en el congreso de Naturgas no solo evidenció las diferencias entre los candidatos presentes, sino que también puso sobre la mesa una discusión más amplia: qué tanto están dispuestos los aspirantes a someter sus propuestas al escrutinio público. En una campaña marcada por decisiones complejas sobre el futuro energético, las ausencias también terminan diciendo mucho.