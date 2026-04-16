EEUU advierte “consecuencias terribles” ante amenazas contra candidatos presidenciales en Colombia

El pronunciamiento fue hecho por Michael Kozak, alto funcionario del Departamento de Estado para América Latina, durante una audiencia del subcomité para el Hemisferio Occidental de la Cámara de Representantes en Washington. La intervención se dio en respuesta a una pregunta de la congresista republicana María Elvira Salazar, quien mencionó las intimidaciones contra los aspirantes a la Casa de Nariño Abelardo de la Espriella y Paloma Valencia.

“Quienes estén pensando en hacerles daño se enfrentarán a un castigo terrible si tan solo lo intentan”, advirtió Kozak, que agregó que el objetivo de Washington es evitar que cualquier amenaza llegue siquiera a concretarse.

En ese sentido, aseguró que Estados Unidos está cooperando con las autoridades colombianas para reforzar la seguridad de todos los candidatos.

“Estamos trabajando para que nadie se acerque lo suficiente como para siquiera intentarlo”, señaló.



Jornada electoral en Colombia Foto: AFP

Las declaraciones se producen en medio de un creciente clima de preocupación por la seguridad en la campaña presidencial, tras la circulación de amenazas de muerte contra candidatos de oposición. Estas intimidaciones han sido rechazadas tanto por sectores políticos nacionales como por la comunidad internacional, que ha pedido garantías para el ejercicio democrático en Colombia.

En ese sentido, el propio Departamento de Estado ya había expresado su “profunda preocupación” por estos hechos y reiteró su condena a cualquier forma de violencia o intimidación contra candidatos políticos.

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Kozak subrayó que la situación genera especial alarma en Washington debido al historial de violencia política en Colombia, un factor que sigue marcando el contexto electoral.