“Bogotá se encuentra en un empate técnico”: analista sobre elecciones en primera vuelta presidencial

En medio del debate sobre el peso de la capital en las elecciones presidenciales, el analista de datos Andrés Martínez, aseguró que Bogotá no es determinante por sí sola, aunque sí juega un papel clave en la configuración del resultado final. Según explicó en entrevista con Mañanas Blu 10:30, “Bogotá […] representa solamente en promedio solo el 15 % de la elección de Colombia”, una cifra que contrasta con el peso conjunto de otras regiones como Antioquia, Valle y Atlántico, que “pueden pesar juntos casi un 28%”.

Martínez fue enfático en señalar que actualmente la ciudad atraviesa un “empate técnico” entre distintas fuerzas políticas, lo que limita su capacidad de definir por sí misma una elección. No obstante, precisó que la capital “pesa muchísimo en términos de si amplifica o amortigua […] el escenario de elección”, especialmente de cara a una eventual segunda vuelta presidencial.



Tres bloques y un voto en disputa

El análisis electoral en Bogotá, de acuerdo con los datos presentados por Martínez, revela una fragmentación en tres grandes bloques: petrismo, antipetrismo y un sector intermedio sin definición clara. “Bogotá ahorita no tiene dueño, tiene 3 bloques, pero ninguno con mayoría”, afirmó.

En ese contexto, el voto de centro y de sectores no alineados se convierte en decisivo. Este segmento, que ronda el 8 % del electorado, podría inclinar la balanza entre candidaturas como las de Paloma Valencia o Abelardo de la Espriella. “Ahí es donde está el bloque que de alguna manera se debe cautivar”, explicó.



Participación electoral: factor determinante

Otro elemento clave es el nivel de participación ciudadana. Martínez planteó tres escenarios posibles, en los que el comportamiento del electorado podría favorecer a distintos sectores. “El mayor resultado depende casi exclusivamente de la participación”, indicó, al recordar que Bogotá no ha superado el 60 % de participación en los últimos procesos.

En ese sentido, puntualizó que una baja afluencia a las urnas favorecería a ciertos sectores, mientras que una alta participación podría inclinarse hacia otros. “Si la participación es baja […] pero si el escenario es de mayor participación yo creo que sí lo podría”, señaló en referencia al comportamiento del bloque antipetrista.



Voto de opinión y coyuntura política

El experto también destacó que el voto en Bogotá es predominantemente de opinión, influenciado por coyunturas específicas más que por estructuras políticas tradicionales. “Es un voto rebelde, es un voto de opinión pura y dura”, sostuvo.



Este fenómeno explicaría variaciones entre elecciones presidenciales y locales, así como el surgimiento de figuras que captan apoyos en sectores diversos. En ese sentido, Martínez subrayó que “la lucha frontal […] es quién cautiva ese voto que está por ahí suelto”, en referencia a los electores indecisos.

Finalmente, advirtió que, aunque Bogotá es relevante, el desenlace electoral podría definirse en otras regiones del país. “Las definiciones van a estar en sectores o en regiones como la Costa Caribe […] y el Valle”, concluyó.

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