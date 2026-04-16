Claudia López sobre Partido Verde y apoyo a Iván Cepeda: "Era la crónica de una muerte anunciada"

En diálogo con Mañanas Blu, la exalcaldesa de Bogotá y hoy candidata presidencial, Claudia López, confirmó la creación de un nuevo movimiento político denominado 'Imparables por una nueva historia para Colombia'.

Esta decisión surge tras su ruptura definitiva con la Alianza Verde, colectividad que, según López, ha perdido su identidad para convertirse en un "apéndice" del actual Gobierno nacional.



El fin de la "Ola Verde" y la crisis de identidad

López fue tajante al señalar que el proyecto original de la Alianza Verde, inspirado en figuras como Antanas Mockus, ha llegado a su fin. Según la candidata, el partido se transformó en una organización "atrapa todo" que priorizó los votos sobre los principios.

“Se acabó esa historia del verde. Hoy va a haber un nuevo partido verde que es un apéndice o alianza o sector... de la gran sombrilla petrista del Pacto Histórico”, afirmó López, subrayando que esta pérdida de rumbo se debe a la falta de liderazgo y a la infiltración de prácticas clientelistas y de corrupción.

La candidata explicó que su salida del partido no fue repentina: “Yo renuncié al verde desde hace dos años porque esto que está pasando ahora era la crónica de una muerte anunciada”.



Criticó que la colectividad ahora se vea obligada a seguir directrices autoritarias, como el apoyo exclusivo a figuras como Iván Cepeda, algo que, según ella, nunca había ocurrido en la historia del partido.

Claudia López Foto: Blu Radio

Una propuesta "progresista, no petrista"

El nuevo movimiento, "Imparables", busca llenar un vacío que López identifica en el electorado colombiano: una opción que defienda la justicia social pero que no dependa del liderazgo de Gustavo Petro. “Nuestro nuevo partido es un partido progresista, no petrista... que cree en las reformas y en la justicia social, pero que también cree en la economía privada y en la iniciativa privada”, explicó la exalcaldesa.

Su visión económica se define como socialdemócrata, distanciándose de lo que denomina "estatismo" del Pacto Histórico. Para López, el Estado debe ser un regulador robusto, pero la generación de riqueza debe provenir del sector privado para evitar que los ciudadanos dependan de "subsidios de políticos y del clientelismo en la vida económica".

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De cara a las elecciones de 2026, Claudia López se presentó como una opción autónoma frente a las corrientes lideradas por Álvaro Uribe y Gustavo Petro. Al ser consultada sobre posibles rivales como Paloma Valencia o Iván Cepeda, fue enfática en su independencia: “Claudia López es Claudia López. Yo no tengo jefes ni caudillos, ni legados, ni bacalaos guardados”.

Escuche aquí la entrevista: