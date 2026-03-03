ICBF confirma que el Clan del Golfo no ha devuelto ni un solo niño reclutado: Angélica Lozano

Publicidad
Esta es información que le entregó el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar a la senadora Angélica Lozano, luego de una solicitud formal que ella elevó. Y la respuesta es directa: el Clan del Golfo no ha puesto a disposición ni un solo niño, niña o adolescente reclutado.
El grupo había anunciado en septiembre de 2025 que devolvería a los menores como un gesto inicial dentro del proceso de diálogo. Incluso habló de realizar un censo interno para identificarlos y entregarlos al Estado.
Sin embargo, varios meses después, el ICBF certifica que no ha recibido a ningún menor por parte de esa organización. Ni uno.
Mientras tanto, el proceso sí ha avanzado en otros frentes. Cinco de los principales jefes tienen suspendidas sus órdenes de captura y extradición. Además, el Estado ha destinado más de 9.600 millones de pesos en esquemas de protección financiados con recursos públicos. También se habilitaron zonas especiales en Córdoba y Chocó donde pueden concentrarse bajo condiciones acordadas.
El contraste es lo que genera la polémica: hay beneficios vigentes y recursos invertidos, pero el compromiso humanitario de devolver a los niños sigue sin cumplirse.
Para la senadora Lozano, no puede hablarse de avances reales si el gesto más importante, que era devolver a los menores, sigue pendiente. “Si el primer gesto de paz eran los niños, ese gesto todavía no llega”, concluyó.