ICBF confirma que el Clan del Golfo no ha devuelto ni un solo niño reclutado: Angélica Lozano

Esta es información que le entregó el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar a la senadora Angélica Lozano, luego de una solicitud formal que ella elevó. Y la respuesta es directa: el Clan del Golfo no ha puesto a disposición ni un solo niño, niña o adolescente reclutado.

El grupo había anunciado en septiembre de 2025 que devolvería a los menores como un gesto inicial dentro del proceso de diálogo. Incluso habló de realizar un censo interno para identificarlos y entregarlos al Estado.

Sin embargo, varios meses después, el ICBF certifica que no ha recibido a ningún menor por parte de esa organización. Ni uno.

Reclutamiento de menores de edad. AFP

Mientras tanto, el proceso sí ha avanzado en otros frentes. Cinco de los principales jefes tienen suspendidas sus órdenes de captura y extradición. Además, el Estado ha destinado más de 9.600 millones de pesos en esquemas de protección financiados con recursos públicos. También se habilitaron zonas especiales en Córdoba y Chocó donde pueden concentrarse bajo condiciones acordadas.



El contraste es lo que genera la polémica: hay beneficios vigentes y recursos invertidos, pero el compromiso humanitario de devolver a los niños sigue sin cumplirse.

Para la senadora Lozano, no puede hablarse de avances reales si el gesto más importante, que era devolver a los menores, sigue pendiente. “Si el primer gesto de paz eran los niños, ese gesto todavía no llega”, concluyó.