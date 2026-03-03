En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Debate Gran Consulta por Colombia
Guerra en Irán
Bloqueos Transmilenio
Elecciones 2026

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Nación  / ICBF confirma que el Clan del Golfo no ha devuelto ni un solo niño reclutado: Angélica Lozano

ICBF confirma que el Clan del Golfo no ha devuelto ni un solo niño reclutado: Angélica Lozano

La información fue entregada al Congreso tras una solicitud de la senadora Angélica Lozano. El grupo había prometido devolver a los menores como primer gesto de paz, pero hasta ahora no ha cumplido.

Publicidad

Publicidad

Publicidad