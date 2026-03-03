Plan de contingencia por tensión con Irán: Mañanas Blu, martes, 3 de marzo de 2026

Estos son los hechos que fueron noticia en Colombia en Mañanas Blu, con Néstor Morales, de este martes, 3 de marzo de 2026:
- Rayan El Barkachi, embajador de Colombia en Arabia Saudita, habló de las medidas que se están tomando ante los ataques de Irán.
- La representante Katherine Miranda se refirió a la acusación que ahora pesa contra el ministro Guillermo Alfonso Jaramillo.
- Lily Rueda, magistrada de la Sala de Reconocimiento de la JEP, habló de los casos de reclutamiento forzado de niños.
- Carlos Fernando Galán, alcalde de Bogotá, comentó sobre los bloqueos de este martes en la capital que afectan los servicios de TransMilenio.
- Emanuele Ottolenghi, investigador especializado en Irán, habló del conflicto con Estados Unidos e Israel.
