Plan de contingencia por tensión con Irán: Mañanas Blu, martes, 3 de marzo de 2026

Estos son los hechos que fueron noticia en Colombia en Mañanas Blu, con Néstor Morales, de este martes, 3 de marzo de 2026:



Rayan El Barkachi, embajador de Colombia en Arabia Saudita , habló de las medidas que se están tomando ante los ataques de Irán.

, habló de las medidas que se están tomando ante los ataques de Irán. La representante Katherine Miranda se refirió a la acusación que ahora pesa contra el ministro Guillermo Alfonso Jaramillo.

se refirió a la acusación que ahora pesa contra el ministro Guillermo Alfonso Jaramillo. Lily Rueda, magistrada de la Sala de Reconocimiento de la JEP , habló de los casos de reclutamiento forzado de niños.

, habló de los casos de reclutamiento forzado de niños. Carlos Fernando Galán, alcalde de Bogotá , comentó sobre los bloqueos de este martes en la capital que afectan los servicios de TransMilenio.

, comentó sobre los bloqueos de este martes en la capital que afectan los servicios de TransMilenio. Emanuele Ottolenghi, investigador especializado en Irán, habló del conflicto con Estados Unidos e Israel.

Escuche el programa completo aquí: