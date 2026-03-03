Al-Nassr confirma lesión de Cristiano Ronaldo, ¿alcanzará al Mundial 2026?

Luego de confirmarse la grave lesión del brasileño Rodrygo con el Real Madrid -que lo saca del Mundial de la Fifa 2026-, el mundo del fútbol estaba a la expectativa de qué iba a suceder con Cristiano Ronaldo, quien no pudo terminar el último partido con Al-Nassr.

Este martes, 3 de marzo, el club Al-Nassr confirmó a través de un comunicado la lesión de la estrella portugués. El equipo informó que CR7 sufre una lesión en el tendón de la corva, en la parte posterior de la rodilla.

"Cristiano Ronaldo ha sido diagnosticado con una lesión en el tendón de la corva después del último partido ante el Al-Fayha", el sábado 28 de enero, indicó el equipo de la capital Riad en un comunicado.

Cristiano Ronaldo Foto: AFP

El capitán de la selección de Portugal y antiguo jugador del Real Madrid y de la Juventus, entre otros, "inició un programa de rehabilitación y su estado será evaluado día a día", precisó el Al-Nassr.



CR7, de 41 años, se lesionó durante el partido de la 24ª fecha de la Saudi Pro League disputado a finales del mes pasado en la cancha del Al-Fayha.

El jugador luso, que había fallado un penal en ese encuentro, se retiró en el minuto 81 del partido ganado por su equipo 3-1.



CR7 sí alcanzaría al Mundial 2026

Según algunos medios, Cristiano estaría entre dos y cuatro semanas alejados de los terrenos de juego, por lo que su participación en el Mundial de 2026 en Estados Unidos, México y Canadá no correría peligro.

Sin embargo, su presencia en el juego de fogueo de la Seleção ante México el 28 de marzo en el Estadio Azteca está en duda por el momento.

De jugar la Copa del Mundo, el astro portugués se convertiría en el jugador con más participaciones mundialistas, con seis.