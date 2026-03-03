En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Debate Gran Consulta por Colombia
Guerra en Irán
Bloqueos Transmilenio
Elecciones 2026

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Deportes  / Fútbol  / Al-Nassr confirma lesión de Cristiano Ronaldo, ¿alcanzará al Mundial 2026?

Al-Nassr confirma lesión de Cristiano Ronaldo, ¿alcanzará al Mundial 2026?

El astro portugués no pudo terminar el partido por una molestia en una de sus piernas y sus seguidores estaban a la expectativa de su tiempo de incapacidad.

Cristiano Ronaldo, expulsado con la Selección de Portugal
Cristiano Ronaldo, expulsado con la Selección de Portugal
Foto: AFP
Por: AFP
|
Actualizado: 3 de mar, 2026

Publicidad

Publicidad

Publicidad