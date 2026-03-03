Rodrygo rompe el silencio tras perderse el Mundial: "Siempre tuve miedo de esta lesión"

Luego de la confirmación de la grave lesión de Rodrygo, estrella del Real Madrid y de la selección de Brasil, el joven delantero rompió el silencio en redes sociales con un mensaje cargado de dolor y reflexión, pues no podrá jugar el Mundial de la Fifa 2026 por la "rotura del ligamento cruzado anterior y la rotura del menisco externo de la pierna derecha", según informó el equipo merengue.

"Uno de los peores días de mi vida, como siempre tuve miedo de esta lesión... tal vez la vida ha sido un poco cruel conmigo últimamente... No se si me lo merezco pero de que me puedo quejar. He vivido tantas cosas maravillosas, que tampoco me merecía", escribió el atacante en su cuenta de Instagram.

Instagram @rodrygogoes

El brasileño de 25 años manifestó que este es un gran obstáculo en su vida, pues por esta lesión no podrá hacer lo que más ama y estará un tiempo fuera de las canchas con el Real Madrid y con Brasil en la Copa del Mundo

"Un sueño que todos saben cuánto significaba para mí”, agregó Rodrygo.

Sin duda, esta es una dura noticia para el entrenador Carlo Ancelotti, pues el vacío que deja su ausencia en Brasil es innegable, en un equipo que lo proyectaba como pieza clave en el frente de ataque. Vale recordar que la verdeamarela está sembrada en el Grupo C con Marruecos, Haití y Escocia.



Futbolistas que se han perdido el Mundial por lesión

No es la primera vez que una figura de talla mundial se pierde una Copa del Mundo por lesión. La historia del torneo está marcada por ausencias dolorosas que cambiaron el rumbo de selecciones y carreras individuales. Rodrygo ahora integra esa lista amarga.



Radamel Falcao García: se perdió el Mundial de Brasil 2014 por lesión de ligamentos.

se perdió el Mundial de Brasil 2014 por lesión de ligamentos. Dani Alves: ausente en Rusia 2018 tras romperse el ligamento cruzado.

ausente en Rusia 2018 tras romperse el ligamento cruzado. Marco Reus: se quedó fuera de Brasil 2014 por lesión en el tobillo.

se quedó fuera de Brasil 2014 por lesión en el tobillo. David Beckham: no jugó Sudáfrica 2010 por rotura del tendón de Aquiles.

no jugó Sudáfrica 2010 por rotura del tendón de Aquiles. Michael Ballack: se perdió el Mundial 2010 por lesión de ligamentos.

se perdió el Mundial 2010 por lesión de ligamentos. Rio Ferdinan d: baja en 2010 por problemas en la rodilla.

d: baja en 2010 por problemas en la rodilla. Romário: fuera de Francia 1998 por lesión.

fuera de Francia 1998 por lesión. Ruud van Nistelrooy: el neeslandés no disputó Corea-Japón 2002 tras romperse el ligamento cruzado.

Los aficionados del fútbol esperan que no hayan más figuras del fútbol que se pierdan la próxima Copa del Mundo.

