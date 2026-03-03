Gabriel Fernández recuerda partidos contra Atlético Nacional: "Era un gran desafío"

Ad portas del duelo de la Copa Sudamericana entre Atlético Nacional y Millonarios, uno de los futbolistas con pasado albiazul, como el argentino Gabriel Fernández, recordó lo que era vivir este duelo en la cancha, tanto en Bogotá como en Medellín, al decir que se vivía de manera diferente cada uno.

‘Gabi’ Fernández llegó a Bogotá tras pasar por el fútbol chileno, argentino y francés entre 1997 y 2005, hasta que llegó a defender los colores embajadores. Según él, el clásico contra la escuadra siempre era algo diferente, en especial porque sabía que enfrentaban a un rival lleno de grandes jugadores y no sería un encuentro para nada fácil.

“Todos los partidos los tomábamos con mucha importante. Obviamente los clásicos uno los vivía distinto, se preparaba distinto. Se generaba toda esa expectativa previa antes de cada partido, a la final terminaba siendo lindo y de esos recuerdos en cada uno (…) Me ha toca enfrentar a Nacional con ‘Chicho’, Victo Hurgo, Bedoya, jugadores y un recorrido importante en la historia del fútbol colombiano y del continente. Tenemos que prepararnos más porque enfrentábamos ese tipo de jugadores. Pero esas cosas que suceden en el campo son cosas de campo, hoy nos cruzamos y nos tomamos un café y nos reímos de todo lo que pasaba”, expresó el exfutbolista en diálogo con Gol Caracol.

Sin embargo, dijo que en ese momento era también un clásico importante contra Santa Fe, que, si bien había algo contra Nacional, no al nivel de lo que de pronto se vivía con el conjunto cardenal.



En total, disputó 54 partido en donde anotó 24 goles con la camiseta de Millonarios. Aunque fue poco tiempo, Fernández aseguró que quedó un cariño en el hincha que siempre le recuerda las cosas que hizo durante su etapa albiazul y los partidos complicados que tuvo que vivir en Bogotá.