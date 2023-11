Rodrygo denunció ser víctima de ataques racistas tras derrota con Argentina en el Maracaná

El atacante brasileño Rodrygo denunció este jueves ser víctima de ataques racistas en redes sociales, dos días después de la derrota de la Seleção en el superclásico sudamericano contra la Argentina de Lionel Messi en el Maracaná.

"Los racistas siempre están de guardia. Mis redes sociales fueron invadidas con ofensas y todo tipo de tonterías. ¡Están ahí para que todo el mundo las vea!", indicó el delantero del Real Madrid en mensajes en sus cuentas de Instagram y X (antes Twitter).

Usuarios escribieron comentarios con emojis de bananas o monos en los perfiles del futbolista, de 22 años, quien evalúa tomar medidas judiciales contra los responsables, aseguró el portal Globo Esporte citando a asesores del atleta.

"Si no hacemos lo que ellos quieren, si no nos comportamos como ellos creen que debemos, si usamos algo que les molesta, si no agachamos la cabeza cuando nos atacan, si ocupamos espacios que ellos creen son solo suyos, los racistas toman medidas con su comportamiento criminal. Mala suerte. ¡No nos detendremos!", agregó.

Os racistas estão sempre de plantão. Minhas redes sociais foram invadidas com ofensas e todo tipo de absurdo. Está aí pra todo mundo ver!



Se não fazemos o que eles querem, se não nos comportamos como eles acham que devemos, se vestimos algo que os incomoda, se não baixamos a… pic.twitter.com/JtsPYrQPDT — Rodrygo Goes (@RodrygoGoes) November 23, 2023

Compañeros de la selección y otros futbolistas brasileños, como Neymar y Vinícius Jr, varias veces objeto de discriminación racial en España, se solidarizaron con el atacante merengue.

"Tu brillo incomoda, ¡no te detengas nunca!", dijo 'Ney' en una historia en Instagram.

Tanto él como Vini, compañero de Rodrygo en el Real Madrid y abanderado de la lucha antirracista, fueron baja por lesión en el superclásico de la sexta jornada de la clasificatoria sudamericana para el Mundial de 2026.

En un comunicado, la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF) repudió "los actos racistas" y aseguró que "seguirá trabajando de forma incansable para desterrar del fútbol esta enfermedad llamada racismo".

El presidente de la entidad, Ednaldo Rodrigues, dijo en la nota que realizarán un acto contra la discriminación, llamado "Una sola piel", en el encuentro amistoso que los pentacampeones del mundo jugarán con la selección española en España en marzo.

"Es un llamado a reflexionar sobre el tipo de violencia que has sufrido (Rodrygo, ndlr), que sufre Vinícius y que todos los que como tú, brasileños o no, jugadores o no, sufren cada día en este planeta", afirmó Rodrigues.

Rodrygo disputó todo el partido contra la Albiceleste, que venció 1-0 a la 'Canarinha' el martes en Rio de Janeiro, derrumbando su invicto histórico como local en las eliminatorias.

El atacante discutió con los argentinos Lionel Messi y Rodrigo De Paul antes del inicio del partido, que se retrasó durante casi media hora debido a incidentes entre hinchas y la policía en las gradas.